SSC Farul se menține pe locul 2 în Liga a 3-a la fotbal

Sâmbătă, în etapa a 6-a din Liga a 3-a la fotbal, SSC Farul Constanța a jucat la Techirghiol încă un derby de clasament, cu CSM Olimpia Rîmnicu Sărat, care ocupa locul 3 înaintea acestei runde. Gazdele au controlat disputa cu autoritate, iar scorul final, 4-0 (R. Stănescu 55, Mazilu 58, 70, Al. Grigoraș 90+3), este mic comparativ cu numărul ocaziilor de gol irosite de constănțeni.

SSC Farul a ratat exasperant într-un meci desfășurat aproape în sens unic, spre poarta lui Nițache. Rîmnicenii s-au așezat încă din startul partidei pe două linii defensive, Bălan, singurul atacant, fiind izolat între fundașii centrali constănțeni. La pauză s-a intrat cu scor alb, cele mai mari ocazii de gol fiind ratate de Al. Grigoraș (minutul 4 - scapă singur cu portarul, dar nu nimerește ținta), Stănescu (minutele 8, 41 și 45) și Florea (minutul 44 - blocat în fața porții goale!).

La pauză, Petre Grigoraș a mutat ofensiv, cu Mazilu al doilea vârf și cu fundașii laterali împinși în poziția de mijlocași laterali, iar reduta buzoienilor a cedat. Bara lui Stănescu din minutul 50 a anunțat deschiderea scorului, reușită chiar de dispecerul Farului, cu un șut din careu (55). Mazilu a confirmat încrederea antrenorului cu o dublă realizată în minutele 58 (lovitură de cap după cornerul executat de Al. Grigoraș) și 70 (din centrarea aceluiași Grigoraș). Au mai fost două imense ratări, ale lui Dragu și Al. Grigoraș (șut peste poarta goală!), însă căpitanul Farului s-a revanșat în minutul 90+3, stabilind rezultatul final: 4-0.

Singura notă negativă a acestei partide a fost eliminarea directă lui Diakite, pentru un fault comis în postură de ultim apărător în minutul 83, la scorul de 3-0. El va lipsi la derby-ul cu AFC Progresul 1944 Spartac București, din etapa viitoare, programat în deplasare.

„Sunt mulțumit pentru această victorie, cu o echipă care și-a stabilit un obiectiv clar pentru acest meci: să nu primească gol. În prima repriză nu am reușit să desfacem apărarea lor, iar atunci când au apărut două-trei ocazii am ratat. În repriza a doua a fost altceva, pentru că știam că dacă marcăm un prim gol jocul va fi mult mai ușor. Cred că am controlat partida fără niciun fel de probleme. Am schimbat la pauză sistemul de joc, Mazilu a intrat ca al doilea atacant și ne-a ieșit. Acum ne așteaptă derby-ul cu Progresul, de săptămâna viitoare, pentru care ne vom pregăti cât se poate de bine. Îmi pare rău că nu îl vom avea pe Diakite, care a primit cartonaș roșu, dar pe merit spun eu”, a declarat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

Au evoluat formațiile:

SSC Farul Constanța (antrenor Petre Grigoraș): Gurău - Juncănaru (56 Șicu), Diakite, Botea, Androne (78 A. Rusu) - Iani, I. Florea (65 Suciu) - Nițescu (46 Mazilu), R. Stănescu, Al. Grigoraș - Dragu. Rezerve neutilizate: Neagu, Agache, Vîntu.

CSM Olimpia Rîmnicu Sărat (antrenor Marius Tîrîlă): Nițache - Chivu (62 Șt. Crețu), Ceaușel, A. Croitoru, Fl. Sava, Ghițulescu (65 V. Tănase) - Al. Tudoran, D. Oprea, Boboc, I. Roman (84 Burghelea) - B. Bălan (81 Cosmin Pescaru, jucător născut în anul 2003!).

Rezultatele înregistrate în etapa a 6-a: Sportul Chiscani - FCSB II 0-2; FC Voluntari II - Metalul Buzău 0-2; SSC Farul Constanța - CSM Olimpia Rîmnicu Sărat 4-0; Axiopolis Sport Cernavodă - CSM Oltenița 2-2; Unirea Slobozia - Înainte Modelu 7-0; Agricola Borcea - Delta Dobrogea Tulcea 1-3; Victoria Traian - Progresul 1944 Spartac 0-9.

În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac (golaveraj 26-7) și SSC Farul (17-4), cu câte 16 puncte fiecare, urmate de Metalul Buzău 14p, FCSB II 13p (21-6) și Axiopolis Cernavodă 13p (14-9).

