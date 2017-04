SSC Farul se mută pe terenul „Voința“

Miercuri după-amiază, SSC Farul Constanța a organizat obișnuita conferință săptămânală de presă, în care a prefațat meciul de joi, din etapa a 25-a a Ligii a IV-a la fotbal, cel de pe teren propriu cu CS Mihai Kogălniceanu, care va începe la ora 17.00. „Venim după un meci reușit la Mihai Viteazu, asta și pentru că am jucat pe un teren peste nivelul Ligii a IV-a. Începând din această etapă vom evolua pe un teren mai bun decât cel de pe ITC, respectiv pe terenul Voința, și sperăm să facem un joc la fel de bun ca în runda precedentă, iar victoria să fie a noastră. Noi nu ne gândim să marcăm cât mai multe goluri în poarta adversarilor, ci mergem pe ideea să câștigăm cele trei puncte puse în joc. Dacă batem și la scor mare, cu atât mai bine, însă cel mai mult contează victoria“, a declarat Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul, care a mai precizat că, „din câte știu eu, nu sunt probleme cu salariile la SSC Farul Constanța”.

ȘASE JUCĂTORI INDISPONIBILI ÎNAINTEA PARTIDEI DE JOI

SSC Farul are în continuare probleme de lot. Sunt accidentați și indisponibili Răvoiu, Nițescu, Șicu și Raul Gonzalez, în timp ce utilizarea lui Măgureanu (are o ușoară contractură) și Mazilu (este răcit) stă sub semnul întrebării.

„În opinia mea, meciul de joi este unul ca oricare altul. Va fi un meci dificil dacă noi nu vom fi suficient de concentrați la joc, însă poate fi și un meci ușor dacă noi ne dăm silința, suntem concentrați la fotbal și facem tot de depinde de noi ca să câștigăm. Sper că mâine (n.r. - joi) veți vedea din nou un SSC Farul la înălțime. Din ce am înțeles, gazonul de pe „Voința“ este mai bun decât cel de pe „ITC“, pentru că este important să avem condiții cât mai bune de joc, ca să câștigăm meciurile liniștiți“, a spus mijlocașul ofensiv Alexandru Grigoraș.

„Sper ca joi să pot evolua și eu, măcar pe finalul meciului. Simt ceva dureri de la contractură și sper să fiu mai bine la ora partidei. Meciul de joi este puțin special, pentru că îl jucăm în Săptămâna Mare. Din punctul de vedere al rezultatului, sper să nu avem probleme. Avem un lot prea valoros ca să facem un pas greșit, chiar dacă sunt mai mulți jucători indisponibili. Cu siguranță, cei care vor intra își vor face treaba cât mai bine și sper să câștigăm la pas. Suprafața de joc mai bună ne ajută, la Mihai Viteazu așa s-a făcut diferența, pentru că am putut să pasăm mult mai bine”, a afirmat mijlocașul Ionuț Măgureanu.

Conducerea clubului SSC Farul Constanța a anunțat că, începând de la meciul din această etapă, cu CS Mihail Kogălniceanu, va susține întâlnirile de pe teren propriu pe terenul „Voința” din Complexul „Badea Cîrțan”. Motivul: suprafața de joc de pe terenul „ITC”, acolo unde a jucat până acum, s-a deteriorat foarte mult din cauza multitudinii de meciuri și de antrenamente pe care le-a găzduit în acest sezon. Cele două terenuri sunt despărțite de numai câțiva metri.

Programul complet al etapei a 25-a din Liga a IV-a:

joi:

SSC Farul Constanța - CS Mihail Kogălniceanu (ora 15.00 juniorii; ora 17.00 seniorii; teren Voința)

Viitorul Fântânele - Portul Constanța (15.00; 17.00)

CS Agigea - Gloria Băneasa (15.30; 17.30)

vineri:

CS Eforie - Victoria Mihai Viteazu (15.00; 17.00)

Unirea Topraisar - Gloria Albești (15.00; 17.00)

Voința Valu lui Traian - Farul Tuzla (15.00; 17.00)

CS Năvodari - Știința Poarta Albă (15.00; 17.00)

Sparta Techirghiol - CFR Constanța (15.00; 17.00)

sâmbătă:

CSO Ovidiu - Avântul Comana (11.00; 13.00; teren Academia Hagi)

Clasament seniori: 1. SSC Farul 69p (golaveraj 93-9); 2. Viitorul Fântânele 59p (94-28); 3. CS Năvodari 58p (87-27).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 64p (golaveraj 203-37); 2. Portul Constanța 61p/23j (112-24); 3. Viitorul Fântânele 58p (112-42).

TOT JOI SE JOACĂ ȘI LA VIILE

Asociația Județeană de Fotbal a permis ca echipele din campionatele pe care le organizează să se înțeleagă între ele asupra zilei în care să dispute meciurile din etapele de săptămâna aceasta, dat fiind că în această perioadă toți creștinii se pregătesc pentru Sfintele Sărbători de Paști. Majoritatea partidelor din Liga a V-a și Liga a VI-a se joacă sâmbătă, însă două dintre ele au fost devansate pentru vineri, iar întâlnirea Inter Ion Corvin - GSIB Mangalia, din Liga a VI-a, Seria Sud, va avea loc joi, de la ora 17.00, la Viile.

