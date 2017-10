SSC Farul și-a plătit datoria față de Konyeha

Conducerea SSC Farul Constanța, echipă din Liga a 3-a la fotbal, a reușit prin bunăvoința unor apropiați ai clubului să strângă banii necesari - circa 2.000 de euro - pentru a stinge obligațiile față de fostul său jucător Godwin Onyeka Konyeha. Reamintim că acesta a făcut scandal luni, în fața sediului clubului, reclamând întârzieri în plata banilor pe care SSC Farul s-a angajat să îi achite în momentul în care jucătorul a acceptat rezilierea contractului. Contract care a fost reziliat la inițiativa clubului, dar din vina jucătorului, care nu i-a anunțat pe antrenori că este accidentat. Aceștia l-au introdus pe teren, dar au fost nevoiți să-l înlocuiască după numai 10 minute!

„Nu am vrut să mai prelungim această situație neplăcută, dar am dorit și să-l ajutăm pe Konyeha să părăsească țara. Cu ajutorul unor prieteni ai clubului am strâns suma necesară și jucătorul a putut pleca azi (n.r. - marți) din Constanța”, a declarat Georges Muzaca, președintele Comitetului Director al SSC Farul. Pașaportul lui Konyeha expiră miercuri, iar fotbalistul nu avea bani pentru a-și cumpăra bilet de avion!

PĂTULEA ESTE BUN DE JOC PENTRU SSC FARUL

Tot marți, atacantul Adrian Pătulea a fost legitimat la SSC Farul și ar putea fi utilizat în etapa viitoare, la meciul din deplasare cu Metalul Buzău. Pătulea a trecut de vizita medicală și ar putea să joace sâmbătă dacă antrenorul Petre Grigoraș îl va opri în lot. Jucătorul nu a evoluat deloc pentru ultima echipă la care a fost legitimat, Alki Oroklini din Cipru, pentru că s-a accidentat chiar la primele antrenamente din vară, imediat cum și-a reluat pregătirile.

Partida Metalul Buzău - SSC Farul Constanța, din etapa a 9-a, este programată sâmbătă, de la ora 15.00, pe arena „Cornel Negoescu” din Buzău, situată chiar lângă stadionul mare al orașului, Gloria. Cum terenul respectiv are gazon artificial, conducerea tehnică a SSC Farul a decis să dispute un meci de pregătire miercuri, de la ora 15.00, pe terenul din comuna Mihail Kogălniceanu, și el dotat cu iarbă artificială. Petre Grigoraș dorește ca jucătorii să se acomodeze cu un astfel de suprafață de joc, pentru a nu se repeta dezastrul din partida cu AFC Progresul 1944 Spartac, disputată acum două runde pe terenul sintetic ARCOM din Berceni și pierdută cu 0-7!

