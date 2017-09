SSC Farul va efectua un cantonament de zece zile la Câmpina

La trei săptămâni de la reluarea antrenamentelor și la două săptămâni după ce a fost preluată de Petre Grigoraș, echipa de fotbal SSC Farul Constanța a plecat în cantonament la Câmpina, unde va rămâne în perioada 6-16 august. Acolo, nou-promovata va pregăti viitoarea ediție din Liga a 3-a la fotbal, al cărei start este prevăzut pentru data de 26 august.

„Este ideal acest cantonament montan, mai ales că la Constanța nu avem un teren adecvat de antrenament și nu avem condiții la stadion, unde uneori săptămâna aceasta nu a fost nici apă caldă ca să facem duș. Până la întoarcerea noastră de la Câmpina mi-aș dori să putem rezolva această problemă a apei, poate cu o mână de ajutor din partea oamenilor de bine din Constanța, ca să putem cosmetiza puțin terenul de joc. Ar fi ideal să putem juca pe stadionul Farul, pentru că așa s-ar identifica și jucătorii cu terenul pe care echipa din Constanța a evoluat atâția ani. Măcar să dăm o spoială până când baza sportivă va fi preluată de autoritățile locale și îmbunătățită. Dacă avem apă, terenul poate fi cât de cât aranjat până la începerea campionatului”, a declarat Petre Grigoraș.

La Câmpina au plecat doar 17 jucători din Constanța, însă lotul va fi cu siguranță completat. „Duminică seară vor ajunge la Câmpina și trei juniori de la Sporting Pitești, școala de fotbal coordonată de Tănase Dima. Ei vor fi în probe la noi. Luni mai aștept un fundaș central, senior, și mai așteptăm răspuns de la doi jucători de la FC Voluntari II. Tot luni mai aștept răspuns de la doi jucători cu mare experiență, care să facă diferența în lupta pentru promovare. Nu aș vrea să dau nume, ca să nu îi ia altcineva! Acum, ce să fac, am ajuns să mă tem și de umbra mea... Luni, domnul Marcel Lică va discuta din nou cu conducerea Academiei Hagi, pentru că aș vrea de acolo niște juniori: un portar și un fundaș stânga, poate și un fundaș central. Important este că Gică Hagi a fost dispus să ne ajute. În plus, miercuri vom completa lotul cu juniori de la ACS Performer, de la Jimmy Farcaș”, a precizat tehnicianul care este ajutat la SSC Farul de Ion Barbu, Marian Dinu (ambii sunt antrenori secunzi), Gheorghe Mina (se ocupă de pregătirea portarilor) și Gheorghe Avram (preparator fizic).

VICTORIE ÎN MECIUL AMICAL CU AGRICOLA BORCEA

Sâmbătă, SSC Farul Constanța a susținut un meci amical cu o altă echipă nou-promovată, Agricola Borcea (județul Călărași). S-a jucat pe terenul Voința din Complexul Badea Cîrțan, iar gazdele s-au impus cu scorul de 3-0, prin golurile înscrise de Mazilu (minutele 42 și 57) și I. Florea (65, din penalty).

Au evoluat pentru SSC Farul: Scorici - Juncănaru, Gh. Dumitru, Botea, Vîntu - Nițescu, Suciu, Onyeka - Dragu, Mazilu, Al. Grigoraș (au mai intrat: Vl. Neagu, Milea, E. Asan, I. Florea, V. Șicu, R. Stănescu, Arău, Zugravu, Anghel).

Konyeha Godwin Onyeka (25 de ani) este un mijlocaș nigerian pe care Grigoraș îl cunoaște foarte bine, de pe vremea când antrena Pandurii Tîrgu Jiu, iar Arău, Zugravu și Anghel sunt trei jucători tineri, aflați în probe. Comparativ cu jocul-școală de miercuri, cu juniorii de la ACS Performer (scor 3-2), din lotul Farului nu mai fac parte Răvoiu și M. Oancea. Primul a plecat la Axiopolis Sport Cernavodă, iar al doilea va reveni la Viitorul Fântânele.

„Răvoiu nu a fost dat afară, dar nu putem să ținem cu forța un jucător. Asta a fost alegerea lui, să opteze pentru altă echipă. Un alt jucător care a renunțat din proprie inițiativă este Oancea, care a spus că nu poate face față ritmului. Eu i-am explicat că voi avea răbdare cu el, dar asta e. Nici Arău, Zugravu și Anghel nu vor rămâne. Arău e prea tânăr și nu are forță, pe postul lui Zugravu nu aș vrea să utilizez juniori, la fel și în privința lui Anghel. Am nevoie de jucători care să evolueze ca fundași stânga. Îl avem acolo pe Vîntu, aștept și un jucător de la Pitești, dar sperăm ca și Gică Hagi să ne poată împrumuta un fotbalist care să constituie o alternativă. De asemenea, un alt post pe care aș vrea să utilizez juniori este cel de portar, unde îl avem pe Scorici. Bineînțeles că Neagu va rămâne și va juca atunci când va fi nevoie. Avem o strategie clară în privința celor trei posturi de juniori, de aceea aș vrea să am cel puțin două variante pe fiecare post. Sau măcar două posturi să fie fixe, pentru a crește omogenitatea echipei. Oricum, suntem într-o mare întârziere! Măcar cu două săptămâni dacă veneam mai devreme, sau dacă se aproba mai repede finanțarea de la Consiliul Local, am fi putut să luăm niște jucători de valoare. Am ratat cel puțin 7-8 jucători de liga a doua, cu care am fi putut câștiga seria fără probleme”, a explicat Grigoraș.

„Concluzii după acest prim meci de verificare? Trebuie să fim realiști și să admitem că unii dintre jucătorii pe care îi am acum la pregătire cred că nu s-au antrenat cam deloc în ultimii doi ani! Liga a 3-a este cu totul altceva decât Liga a IV-a, unde faci unul sau două antrenamente pe săptămână și joci cu echipe care se strâng doar sâmbăta, la meci. Iar antrenamentul este mai mult o mișcare, ca să nu anchilozezi! Acum, practic, se face o selecție naturală în lotul echipei SSC Farul. Îmi doresc să completăm lotul așa cum putem și să facem față măcar până în iarnă, când să fim cât mai sus în clasament, cu șanse reale de promovare. În iarnă va fi o perioadă mai lungă de pregătire și vom putea aduce îmbunătățiri”, a încheiat antrenorul principal al SSC Farul.