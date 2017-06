SSC Farul vrea să celebreze cu fanii promovarea în Liga a 3-a

Deși a trecut mai puțin de un an de la înființarea clubului de către suporterii fostei echipe-fanion a județului Constanța, Fotbal Club Farul, iată că Suporter Spirit Club Farul Constanța a ajuns la doar 90 de minute de a bifa primul pas al obiectivului asumat în vara anului 2016: promovări succesive până în Liga 1 de fotbal! Acest prim pas este aproape făcut, iar sâmbătă, de la ora 17.30, pe Stadionul „Farul” din Constanța, este programată manșa retur a barajului de promovare în Liga a 3-a, în care SSC Farul primește vizita tulcenilor de la Pescărușul Sarichioi. Cum în tur s-au impus în deplasare cu 7-2, fotbaliștii constănțeni nu mai au emoții în privința promovării. Avantajul de cinci goluri și exprimarea în teren a celor două echipe sunt argumente suficiente pentru a considera acest retur o simplă formalitate.

„Am câștigat clar prima manșă, dar vom lua foarte în serios și returul, ca să mulțumim publicul care va veni la stadion. Aș vrea să fac un apel celor care au fost până acum la meciurile noastre: să-și invite prietenii și rudele la acest joc retur al barajului, pentru a încuraja echipa și pentru a sărbători împreună promovarea în Liga a 3-a. Îmi doresc să vină cât mai multă lume, astfel încât să nu aibă loc pe stadion! Apoi, ne vom gândi la Cupa României, pentru că ne-am propus să câștigăm faza pe județ și să mergem în faza națională a acestei competiții”, a declarat Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul.

„Ne bucurăm că am reușit să ne îndeplinim primul obiectiv, câștigarea campionatului, iar acum suntem aproape promovați în Liga a 3-a. Ne dorim să se clarifice cât mai repede situația stadionului, ca să știm dacă vom putea evolua aici în Liga a 3-a. De asemenea, am vrea să cumpărăm emblema și palmaresul fostei echipe FC Farul, dar deocamdată nu s-a anunțat nimic. În privința stadionului, avem toate avizele necesare pentru meciul de baraj, dar a fost foarte mult de muncă. Timp de trei săptămâni am muncit foarte mult și doar cu o mână de oameni i-am dat cât de cât o față. Sperăm ca lumea care vine la stadion să ne respecte munca. Îi așteptăm pe toți constănțenii să asiste la meciul de sâmbătă”, a spus Alexandru Anghel, membru în Consiliul Director al SSC Farul.

Cu excepția lui Măgureanu, accidentat la Sarichioi, constănțenii au tot lotul valid. La meci au fost invitați și jucătorii plecați de la echipă, dar care au contribuit la obținerea promovării.

Lovitura de începere a meciului de baraj de sâmbătă va fi dată de fostul mare înotător Răzvan Florea, medaliat olimpic cu bronz în 2004, la Atena, actualmente consilier local. Biletul de intrare costă 5 lei. Partida SSC Farul Constanța - Pescărușul Sarichioi va fi transmisă în direct de Dotto Sport - Televiziunea Sportului Constănțean, pe Facebook și pe YouTube.