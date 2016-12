Stația de taxi nu e loc de parcare pentru clienții magazinelor

11:38:49 / 30 Martie 2015

Nozzle

Domnilor si doamnelor, despre ce vorbim? Atata timp cat gradul de nesimtire este de ambele parti, si a taximetristilor si a celorlalti soferi, nu ai decat solutia amenzilor. O sa existe in continuare soferi care parcheaza pe locuri pentru persoane cu handicap si in statiile de taxi si taxiuri care stau" la japca" peste tot: in fata garii, in fata bingo star (Casa de cultura) s.a.m.d. Problema este ca ne tragem din maimute si de cele mai multe ori ne purtam ca ele (daca te iei de taximetristi sar la bataie, daca le spui celor care parcheaza aiurea incep sa te injure sau nu te baga in seama.