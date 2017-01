Stă în puterea ta să dăruiești lumină!

Sofia-Maria Venter are 8 luni, însă nu se poate bucura de privirea caldă și plină de dragoste a mamei. Micuța a fost diagnosticată cu retinopatie de prematuritate și a suferit, în doar două luni, nu mai puțin de patru intervenții chirurgicale. Vederea nu i-a fost redată pe deplin, iar unica speranță de a-și reveni în totalitate o are tocmai de peste ocean, de la Clinica “William Beaumont” din Detroit (SUA). Sofia s-a născut prematur, la 26 de săptămâni, iar la naștere cântărea doar 700 de grame. Din cauza fragilității, medicii au ținut-o timp de trei luni și jumătate în incubator, iar la primele controale, familia a aflat de teribila boală de care suferea micuța. “Ne-a trimis doamna doctor la Cluj. I s-a făcut injecție cu avastin în ochișori. După o săptămână, după intervenție, ochișorii au mers spre rău. La maternitate, în Oradea, i-a făcut o intervenție cu laser, o fotocoagulare. După o săptămână, ochișorul a mers mult spre rău”, povesteşte Nicoleta Venter, mama Sofiei. Disperați, părinții au căutat ajutor la o clinică din Budapesta. După operațiile la care a fost supusă, doctorii maghiari au garantat că fetița își va recupera doar vederea la ochiul drept. Părinții nu s-au lăsat bătuți și au dus lupta mai departe. Au contactat părinți care au trecut prin aceeași suferință și toți au recomandat clinica americană “William Beaumont”, una dintre cele mai bune pentru retinopatie de prematuritate din lume. Pentru a ajunge la intervenția chirurgicală din Statele Unite, familia are nevoie de 25.000 de dolari, sumă din care Asociația “Salvează o inimă” a reușit să strângă aproximativ 65%. Persoanele care doresc să o ajute pe Sofia-Maria să vadă și să se dezvolte normal pot face donații pe platforma de donații online https://salveazaoinima.ro/campaigns/venter-sofia-maria/ sau în conturile bancare deschise pe numele tatălui, Gabriel Venter: RO37BTRLRO NCRT0218203401 (cont în lei), RO84BTRLEURCRT0218203401 (cont în euro), RO88BTRLUSDCRT0218203401 (cont în dolari). Reamintim că, în urma campaniilor umanitare inițiate anul acesta de Asociația “Salvează o inimă”, s-au mai operat, cu succes, de retinopatie de prematuritate gemenii Yanis și Rareș Dranga și Carmen Maximiuc.