Stacey Dash, probabil cea mai... penibilă apariție la gala Oscar

La cea de-a 88-a gală Oscar, prezentatorul Chris Rock a declarat că sunt luate măsuri pentru remedierea problemelor de diversitate, atât de comentate în ultima perioadă, invitând-o pe scenă pe ”noua directoare a programului de integrare a minorităţilor”. ”Apoi, s-a întâmplat ceva într-adevăr penibil... Pe scenă a apărut Stacey Dash”, comentează publicaţia ”Business Insider”. Actriţa în vârstă de 49 de ani, celebră pentru rolul din producţia ”Clueless”, s-a remarcat în ultimele luni prin comentarii cu tentă rasistă care au generat o serie de controverse. Referindu-se la criticile privind lipsa de diversitate în nominalizările privind Premiile Oscar şi la situaţia generală a minorităţilor în SUA, Stacey Dash afirma recent: ”Nu albii sunt cei care încearcă să îi marginalizeze pe americanii de culoare. Americanii de culoare procedează aşa”. Actriţa aprecia că ”nu ar trebui să existe o Lună de Istorie a Persoanelor de Culoare, eveniment marcat în februarie în SUA şi Canada. Persoanele de culoare trebuie să se hotărască: fie vor segregare, fie integrare”. Pe scena galei Oscar, Stacey Dash a afirmat, adresându-se audienţei: ”Să aveţi o Lună fericită de Istorie a Persoanelor de Culoare!”. În sală, camerele de luat vederi au surprins imediat reacţia artistului canadian The Weeknd şi a modelului Chrissy Teigen.

Anticipând criticile, actriţa a postat pe Twitter următorul mesaj: ”Cine este Stacey Dash şi de ce am venit pe scena Oscarurilor. Trebuie să încetăm să ne plângem că ne-ar oprima albii, nu ar trebui să boicotăm Premiile Oscar şi trebuie să îi oferim susţinere prezentatorului Chris Rock”. La rândul său, Chris Rock a sugerat, potrivit ”Huffington Post”, că nu are niciun regret. Shonda Rhimes, producătorul filmelor ”Grey's Anatomy” şi ”Scandal”, a criticat apariţia lui Stacey Dash, subliniind că i-ar fi plăcut rochia purtată de actriţă, dacă nu ar fi făcut aceste comentarii. ”Apariţia lui Stacey Dash a generat confuzie la Premiile Oscar”, a notat postul TV NBC News.