Stadionul ar putea purta numele lui Păunescu

La foarte puţin timp de la moartea lui Adrian Păunescu, unele autorităţi locale vor ca numele poetului să dăinuie purtând numele diferitelor obiective civice. Mai mulţi consilieri locali din Năvodari au propus ca stadionul din oraş să poarte numele marelui poet. „Pentru că nu am denumit în niciun fel stadionul încă, ne-am gândit că ar fi o idee bună ca numele să aibă legătură cu Adrian Păunescu. Poate va purta chiar numele marelui poet, poate va fi numit „Flacăra“ sau orice cuvânt sau expresie care are legătură cu Păunescu. Ideea de a denumi stadionul s-a datorat faptului că Păunescu ţinea spectacolele pe stadioane“, a declarat edilul din Năvodari, Nicolae Matei. Propunerea va fi dezbătută în următoarea şedinţă de consiliu local şi va fi suspusă dezbaterii publice, pentru cel puţin 30 de zile, pe site-ul Primăriei Năvodari. Matei a mai spus că Adrian Păunescu a mers la Năvodari, ultima dată, la invitaţia sa, în luna iulie a acestui an. El a onorat invitaţia de a participa la manifestările prilejuite de Zilele Oraşului Năvodari şi chiar a susţinut un concert cu Cenaclul Flacăra pe stadion.