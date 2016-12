Stadionul “Farul”, fără apă şi căldură

La doar câteva zile după încheierea turului de campionat în Liga a II-a, Stadionul “Farul” a rămas fără apă şi căldură din cauza restanţelor acumulate în ultimele luni de către gruparea de pe litoral la plata utilităţilor. Situaţia s-ar putea complica şi mai mult pe viitor, existând chiar varianta ca arena să revină în administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, dacă datoriile nu vor fi achitate. „Din câte am fost informată, FC Farul a trebuit să închidă stadionul din cauza neachitării utilităţilor. Astfel, RAJA a oprit furnizarea apei, iar Congaz pe cea a căldurii, rămânând valabilă doar furnizarea energiei electrice. Din acest motiv, am mutat atleţii la stadionul de rugby în această perioadă. Am luat legătura cu unul dintre patronii Farului, Marian Constantinov, care mi-a spus că vom discuta după 10 ianuarie. Este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l tragem. Conform hotărârii de guvern prin care stadionul a fost dat în folosinţă către FC Farul, dacă se constată că arena nu este întreţinută, statul se poate implica, iar hotărârea poate fi anulată. Pentru a se realiza acest lucru, DSJ Constanţa trebuie să facă o sesizare către minister. Conform înţelegerii, există obligaţia ca clubul să facă investiţii în baza sportivă. De exemplu, în 2008 au fost investiţi peste un milion de euro în modernizarea arenei şi nu au existat niciun fel de restanţe”, a declarat directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu.

„Este adevărat. A fost oprită apa şi căldura din cauza restanţelor la plată, în jur de 160.000 de lei, însă nu este posibil ca într-o singură lună să fim taxaţi cu 56.000 de lei doar pentru apă. Am luat deja legătura cu o firmă specializată şi vom face două puţuri în incinta stadionului, unul pentru apă menajeră, iar celălalt pentru apa de udat gazonul. Vom monta şi o centrală pe motorină şi vom fi independenţi din punct de vedere al utilităţilor”, a spus preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. Baza sportivă “Farul”, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, a fost dată în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Clubului Sportiv FC Farul Constanţa. Transmiterea imobilului s-a făcut pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Clubul Sportiv FC Farul Constanţa la data de 17 august 2001.