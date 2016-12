Stadionul „Farul“ se va numi „Dumitru Antonescu“

06:27:13 / 28 Aprilie 2016

Dumitru Antonescu

Antonescu are meritul ca in cei 17 ani ca jucator al Farului va ramane drept cel mai reprezentativ fotbalist(nu cel mai mare!) al Constantei. Respect deosebit din partea celor care l-au cunoscut si vazut jucand. L-am cunoscut cel mai bine in perioada cand a jucat si antrenat la Cernavoda si am constatat onestitatea sa. Nu pot sa remarc faptul ca la nivelul presei centrale sportive in afara unui splendid articol al lui Mihai Mironica nu a aparut nici un rand macar. O nota proasta pentru actuala conducere a Farului,total neprofesionista si derutata,care trebuia sa aduca ea,nu altcineva,intregii tari sportive stirea decesului. O alta nota proasta a conducerii Farului este preluarea propunerii denumirii stadionului ca fiind si a ei.Asta este,ne despartim de marele Antonescu si ramanem cu Brasoveanu. Cat despre nulitatea celui care conduce pompoasa Academie Farul ii recomand sa nu participe la funeralii