Stagiu european de formare pentru profesori

Oraşul francez Rennes, din regiunea Bretagne, a găzduit stagiul de formare pentru profesorii de limba franceză din UE, organizat în cadrul programului Comenius de învăţare pe tot parcursul vieţii, mobilităţi individuale. La cursul intitulat „Food for thought - une approche transdisciplinaire pour l’apprentissage et l’enseignement du Français Langue Étrangère à travers la Gastronomie, la Nutrition et la Santé” (Hrană pentru gânduri - o abordare transdisciplinară pentru învăţarea şi predarea Francezei ca Limbă Străină prin intermediul Gastronomiei, Nutriţiei şi Sănătăţii) au participat şi trei cadre didactice din România: prof. Peghi Marcu - Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia – prof. Alexandra Mihaela Necula - Şcoala Generală din 23 August şi prof. Mihaela Mazilu, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău. „Acţiunea de formare se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare Comenius, în urma acordării unui grant de către ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale )”, a declarat prof. Peghi Marcu. Stagiile trebuie să se desfăşoare în altă ţară europeană decât aceea în care participantul îşi desfăşoară activitatea profesională. În acest fel, cadrele didactice sunt încurajate să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi competenţele de predare şi să cunoască mai bine modul în care se realizează educaţia şcolară în Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de cinci zile efective, până la şase săptămâni. Obiectivul stagiului de la Rennes a fost de a oferi profesorilor de limba franceză participanţi noi instrumente pe care să le poată folosi la clasă, pe teme de alimentaţie şi sănătate în cadrul şcolii. Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.