Stagiu intermediar de un an pentru viitoarele cadre didactice

Cei care doresc să îmbrăţişeze cariera de dascăl vor trebui să facă un stagiu de un an înainte de a putea ocupa un post la catedră. Potrivit ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, principalul scop al reformei din învăţămînt este realizarea unui act educaţional de calitate, în acest sens vocaţia şi gradul de pregătire ale dascălilor fiind cruciale. Ministrul Educaţiei consideră izolate cazurile de profesori nepregătiţi, dar admite că de calitatea cadrului didactic depind performanţele şcolare. „Asemenea oameni (profesorii slab pregătiţi - n.r.) nu ar trebui să rămînă în sistem”, a precizat ministrul Educaţiei. În ceee ce priveşte conţinutul propiu-zis al reformei, Ecaterina Andronescu susţine că noua lege a educaţiei conţine prevederi care vizează strict cadrele didactice, a căror formare trebuie să fie continuă. Ministrul Educaţiei a declarat că, pe viitor, cei care doresc să ocupe o catedră vor intra mult mai greu în sistem. Criteriul după care vor fi aleşii viitorii dascăli va fi dublu, urmînd să fie luat în considerare atît cunoştinţele candidaţilor, cît şi vocaţia de mentor. Noua lege a Educaţiei prevede ca, după absolvirea studiilor, cadrul didactic să nu intre direct la catedră, ci să treacă printr-un an intermediar, un an în care va fi sub îndrumarea unui mentor şi la finele căruia va susţine un nou examen. Acest examen va avea o primă probă eliminatorie, prin care i se testează abilităţile de pedagog, după care va susţine o probă teoretică. Potrivit ministrului Educaţiei, în acest fel, profesorii vor fi stimulaţi să se auto-formeze.