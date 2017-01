Stagiu studenţesc de pregătire la construcţia Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă

EnergoNuclear, compania mixtă care urmează să construiască Reactoarele nucleare 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Electrică de la Cernavodă, ar putea fi înregistrată în următoarele două săptămîni la Registrul Comerţului (RC), după ce va fi înlocuit Consiliul de Administraţie. „Sper să o înregistrăm în două săptămîni”, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, directorul general al „Nuclearelectrica”, Pompiliu Budulan. Înregistrarea la Registrul Comerţului a EnergoNuclear a întîrziat din cauză că membrii Consiliului de Administraţie, numiţi de fostul Executiv, nu au fost schimbaţi încă din funcţii de noul Guvern. Astfel, este necesară schimbarea componenţei CA cu alte persoane, atît din partea statului român, cît şi a companiilor care au fost selectate să construiască Reactoarele nucleare 3 şi 4. Fără înregistrarea companiei la Registru, lucrările la cele două Reactoare nu pot fi derulate. Cele două Reactoare nucleare vor fi construite de Nuclearelectrica în asociere cu Enel (Italia), Electrabel (GDF Suez), CEZ (Cehia), Iberdrola (Spania), RWE (Germania) şi ArcelorMittal România. „Nuclearelectrica” deţine 51% din acest proiect. Investiţia în acest proiect este evaluată la patru miliarde de euro. „Prioritar este să pornim noua companie. Au intervenit schimbări şi la nivelul investitorilor. Aştept OK-ul investitorilor”, a spus Budulan, referindu-se la propunerile acestora privitoare la reprezentanţii lor în Consiliul de Administraţie al firmei de proiect. El a adăugat că va iniţia un program de reorganizare a „Nuclearelectrica”, care însă nu va include disponibilizări de personal. Totodată, fostul director general al „Nuclearelectrica”, Teodor Chirica, s-ar putea regăsi în poziţia de director general adjunct al companiei sau ca şef al EnergoNuclear. „Chirica este acum consilierul meu. El are relaţii bune la Bruxelles şi cred că pe asta va fi centrat”, a spus Budulan. De asemenea, Nuclearelectrica intenţionează să externalizeze o serie de servicii, pentru reducerea cheltuielilor, urmînd să menţină doar producţia de electricitate. Totodată, Nuclearelectrica a iniţiat discuţii cu companiile Atomic Energy of Canada Limite, Ansaldo Nucleare (Italia) şi Korea Hydro Nuclear Power, în legătură cu asigurarea echipamentelor pentru Reactoarele 3 şi 4 şi va organiza o licitaţie internaţională pentru selectarea unui furnizor. Pompiliu Budulan a mai anunţat că vrea să ofere burse studenţilor care fac stagiul de pregătire la proiectele Reactoarelor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, chiar şi din acest an. „În vară, urmează să avem discuţii cu reprezentanţi ai Universităţii Politehnica din Bucureşti, ca să oferim burse studenţilor din anii terminali, care vor fi astfel obligaţi să vină în stagiu de pregătire la noile Reactoare 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Electrică. Dorim să-i formăm ca operatori de sistem”, a declarat Pompiliu Budulan. Potrivit lui Budulan, un stagiu de pregătire ar dura între patru şi şase ani.