Stagnare sau creştere sub 10% a pieţei româneşti de asigurări în 2009?

Piaţa de asigurări din România ar putea stagna în 2009 faţă de acest an, ori va înregistra un avans de sub 10%, cele mai afectate segmente fiind asigurările de credite şi Casco, pe fondul crizei mondiale, a declarat directorul general al EuroIns România, Bogdan Stan. \"Este foarte probabil ca piaţa de asigurări să ajungă la 2,5 miliarde euro la sfîrşitul acestui an, iar pentru 2009 să se înregistreze o stagnare sau o creştere cu o cifră\", a estimat Stan. El a adăugat că segmentele de asigurări de credite şi Casco vor fi afectate anul viitor mai ales de temperarea creditării din sistemul bancar românesc, iar piaţa de asigurări de viaţă va înregistra o uşoară scădere, din cauza reducerii puterii de cumpărare a românilor, dar şi a creşterii şomajului. În 2007, asiguratorii au înregistrat prime brute subscrise de 2,15 miliarde euro, în creştere cu 25,2% faţă de anul anterior, iar dacă pentru anul în curs se confirmă bilanţul de 2,5 miliarde euro prime brute subscrise prefigurat de Stan, atunci avansul pieţei asigurărilor per ansamblu va fi de 15% în 2008.