Stallone şi-a rupt gâtul pe platourile de filmare

Actorul american a suferit o fractură în zona gâtului în timp ce filma o scenă de acţiune din lungmetrajul ”The Expendables” împreună cu luptătorul profesionist de wrestling ”Stone Cold” Steve Austin. Sylvester Stallone, în vârstă de 63 de ani, a fost operat la puţin timp după acest accident, medicii introducându-i o placă de metal în zona gâtului, pentru a-i consolida vertebrele cervicale. ”Scena în care jucam alături de Steve Austin a fost atât de violentă, încât am suferit o fractură în zona gâtului. Nu glumesc. Nu am spus nimănui acest lucru, însă a trebuit să suport o intervenţie chirurgicală foarte serioasă după aceea. Acum am o placă de metal în zona gâtului”, a mărturisit Stallone pentru revista ”FHM”.

Filmul ”The Expendables” are o distribuţie de invidiat, din care fac parte Sylvester Stallone, care este şi regizorul peliculei, ”Stone Cold” Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham şi Dolph Lundgren. Din distribuţie a făcut parte şi Brittany Murphy, actriţa decedată în luna decembrie, la vârsta de 32 de ani, în urma unui stop cardiac. Filmările au avut loc în Brazilia, în primăvara anului 2009, iar pelicula va fi lansată pe 20 august, anul acesta.