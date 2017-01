Stâlp de telefonie în pericol de prăbuşire

Un stâlp de telefonie din lemn s-a înclinat, ieri, pe strada Theodor Burada din Constanţa, dar, din fericire, nu a căzut pe stradă, ci a rămas sprijinit de casa în faţa căreia se afla. Proprietara imobilului, Maria Dobruş, spune că s-au mai făcut reclamaţii cu ceva vreme în urmă, când stâlpul se înclinase, ameninţând să cadă. Reprezentanţii Romtelecom au venit şi au întărit rezistenţa stâlpului cu o bară de metal. „Pe la ora prânzului, pur şi simplu s-a zguduit casa. Am ieşit în curte să văd ce s-a întâmplat şi am văzut că stâlpul s-a înclinat rău şi se sprijină pe casă, într-o zonă care nu este prea rezistentă. S-a crăpat deja zidul. M-am speriat şi am sunat la 112“, a declarat Maria Dobruş. Proprietara a adăugat că în scurt timp au ajuns pompierii, Poliţia şi reprezentanţi ai Romtelecom. „A fost un inginer de la Romtelecom care a văzut despre ce este vorba şi a spus că va veni o echipă de muncitori pentru a înlocui stâlpul. Dacă bate vântul mai tare, stâlpul poate să cadă pe stradă, peste oameni, peste maşini”, a adăugat Maria Dobruş.