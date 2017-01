Stan şi Prodan au început războiul declaraţiilor

Şi-au adus aminte şi de public sau presă, dar şi unul de celălalt! Constănţenii Alexandra Stan şi Marcel Prodan tulbură iarăşi „apele” din showbiz cu declaraţii online şi scrisori care numai bileţele de amor nu se pot numi. Nici n-ar avea de ce să se numească astfel, după o tăcere publică de trei luni, precedată de incidentul violent de pe 15 iunie, soldat cu ochii „machiaţi natural” ai artistei şi cu plângerea penală pentru şantaj formulată împotriva managerului.

AGRESORUL VREA SĂ DEVINĂ... VICTIMĂ Alexandra Stan a lansat o scrisoare publică, la mijlocul acestei săptămâni, prin care a ţinut să clarifice câteva detalii legate de viaţa ei, cele mai interesante fiind că nu renunţă la plângerea penală pentru şantaj împotriva fostului manager şi că se va implica într-o campanie socială. Răspunsul lui Prodan nu a întârziat să apară. Acesta a postat, joi seară, un mesaj pe Facebook, prin care s-a „plâns” de faptul că el ar fi fost cel agresat, iniţial, în incidentul de acum trei luni şi că-i pare rău că a răspuns violenţei prin violenţă.

Prodan a mai spus că Alexandra i-ar fi tras de volan, spre a provoca un accident, înainte de conflictul fizic şi că neînţelegerile nu au pornit de la bani. Mai mult, impresarul a numit-o pe Alexandra fosta lui iubită şi a scris că au fost împreună aproximativ trei ani. „Ştiu că sunt câteva persoane care mi-au urmărit activitatea şi pentru care am fost un exemplu până în momentul în care am lovit-o pe Alexandra, cu care aveam o relaţie de iubire de circa trei ani, relaţie pe care ea fie a negat-o, fie a trecut-o sub tăcere, numindu-mă doar „managerul” ei, probabil pentru a se potrivi mai bine falsei acuzaţii de şantaj pe care încearcă să mi-o pună în cârcă”, şi-a început Marcel mesajul. Acesta a continuat cu detalii privind momentul dinaintea agresiunilor fizice: „Îmi pare nespus de rău că nu am ştiut cum să reacţionez în momentul în care, urmare a unor certuri care nu au avut nicio legătură cu banii, ci cu cariera ei şi cu relaţia noastră, ea s-a năpustit cu o ploaie de lovituri asupra mea, în timp ce conduceam, şi mi-a tras de volan, spunându-mi că „mai bine ne sinucidem”“, s-a „plâns” Prodan. Varianta sa asupra celor întâmplate spune că nu a fost vorba de şantaj, iar certurile au avut loc din cauza... intenţiei sale de a ieşi din relaţie. Tot el avertizează că „Alexandra Stan nu este nici pe departe persoana inocentă care îşi doreşte ea să pară”. Mulţi dintre prietenii de pe Facebook i-au trimis mesaje de încurajare, dar... nu au lipsit nici cei care l-au acuzat foarte ferm de lipsă de bărbăţie.

RĂSPUNSUL ALEXANDREI STAN La doar câteva ore de la mesajul făcut public de Prodan, blondina a reacţionat printr-o altă scrisoare către presă şi, implicit, către public. „Îngrijoratul domn Marcel Prodan încearcă să facă un schimb de roluri cu mine, care să-l aducă în postura de victimă. Tentativa sa de a mă transforma pe mine într-un monstru şi pe el într-un boboc de floare nu are nicio legătură cu realitatea. Îi invit pe cei care îl cred, îl apără şi îl încurajează să se organizeze într-un club. Oricât de mult i-ar pasiona pe unii să afle ceea ce vorbeam cu Marcel Prodan ziua sau noaptea, regret, dar mai mult decât să trag obloanele unui asemenea trecut neplăcut nu pot face. Nu am talent de victimă, nu suport vulgaritatea şi nu mă interesează circul. Mi-am propus să lucrez în slujba victimelor, să contribui la apărarea fiinţelor abuzate. Despre acest lucru sunt interesată să vorbesc oricând, despre domnul Marcel Prodan nu”, a răspuns, cu fermitate, cântăreaţa. Ulterior scrisorii, artista a anunţat public, vineri, o invitaţie la o campanie împotriva violenţei în familie, care va fi lansată luni seară, la Bucureşti.