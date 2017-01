Standarde urbane pentru satul Valea Dacilor

16:32:48 / 01 Iulie 2014

Labush

Ha,ha,ha ! Ciuma galbena s-a înfuriat din nou ! Faceți alianță cu PDL si v-o ardem ! PNL are 4 consilieri ? Da ! PDL are 3 consilieri ? Da ! Rezulta ca fuziunea fasaita va avea 7 ! Restul de 12 sunt ai noștri ! Noi avem 6. Cei doi de la PPDD au semnat cu noi. Cotarla este UNPR,deci cu noi deși mârâie din când in când. Sa treacă prezidențialele si punem noi botnita. PC este cu noi in alianță. Tătaru și Sorin au angajament cu NOI,ca altfel... avem noi grija. Uite-te cum facem majoritate in consiliu il suspendat pe tupeistul trădător,organizam referendum si alegeri si gata. România va avea Președinte pe dl Ponta și Medgidia primar pe dna Vice.