Stand-up comedy cu George

Constănțenii care savurează din plin umorul spontan se pot bucura, mâine seară, de un nou spectacol de stand-up comedy. Evenimentul are loc de la ora 20.30, în localul My Choice Cafe. Protagonistul spectacolului este comediantul George, un tânăr artist de la malul mării cu mult potențial comic. George este din Constanţa, face stand-up comedy din 2008 şi a deschis mai multe spectacole pentru Bordea, Teo, Vio şi Costel. În ultimul an, el a susținut mai multe spectacole în localurile constănțene, care s-au bucurat de succes în fața publicului tânăr și nu numai. Aprecierea publicului de care se bucură George a făcut ca acesta să susțină numeroase spectacole în pub-urile și localurile constănțene în 2014, iar succesul său continuă și la începutul acestui an.