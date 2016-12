Stand-up comedy cu Teo, Vio şi Costel

Trio-ul de stand-up comedy format din Teo, Vio şi Costel va susţine o nouă reprezentaţie în faţa constănţenilor, la sfârşitul acestei luni. Comedianţii vor fi prezenţi pe scena clubului Phoenix, pe 28 aprilie, de la ora 21.30.

Biletele se pun în vânzare de luni, la preţul de 30 de lei şi vor putea fi procurate de la sediul clubului.

Cei trei băieţi sunt printre primii actori de stand-up comedy din ţară, fiind cunoscuţi pentru show-urile lor originale şi spontane. Ei sunt gata, acum, să amuze şi să descreţească frunţile constănţenilor cu momente din spectacolul „Stand Up in the City”, cu care au avut mare succes anul trecut, dar şi cu „glume” noi.

