Stand-up comedy de... ianuarie

Săptămâna aceasta intrăm în cea de-a doua decadă a lunii ianuarie şi atmosfera oraşului îşi revine la normal. Constănţenii se pregătesc din nou pentru obişnuitele evenimente din timpul anului, cu show-uri diferite şi concerte prin cluburi sau alte locuri de distracţie. Unul dintre primele astfel de evenimente este şi spectacolul de stand-up comedy cu Teo, Vio şi Costel, foştii membri ai trupei umoristice Deko, programat pentru data de 22 ianuarie, în clubul Phoenix.

Cei trei băieţi sunt printre primii practicanţi ai fenomenului de stand-up comedy la noi în ţară şi sunt cunoscuţi pentru prestaţiile lor originale şi spontane. Ei sunt acum gata să amuze şi să descreţească frunţile constănţenilor în primul astfel de show de la malul mării din acest an şi vor prezenta spectacolul „Stand Up In the City”, cu care au avut mare succes anul trecut.

Biletele se pun în vânzare în această săptămână, la preţul de 25 de lei şi vor putea fi procurate de la sediul clubului.