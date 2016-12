Stand-up comedy, la Mamaia

Amatorii de stand-up comedy de la malul mării sunt invitaţi la Buddha Experience din Mamaia, în această seară, de la ora 22.00, la o... porţie de râs „oferită” de un artist talentat, care îşi spune, simplu, Toma. Comediantul în vârstă de 28 de ani, pe numele său complet Toma Alexandru, promite, pe pagina sa de facebook, „un show lung şi frumos” pentru publicul estival, cu mult umor, sincer şi irezistibil. Cei interesaţi să urmărească show-ul din această seară primesc şi o invitaţie - subtilă - la... punctualitate, din partea protagonistului momentelor de umor, care se descrie drept o persoană căreia îi plac „lucrurile aliniate”, dar şi „oamenii care ştiu mai multe ca mine”. „Puţine lucruri mă enervează mai mult decât oamenii care nu sunt punctuali”, mărturiseşte Toma.

Biletele pentru spectacolul care se va desfăşura sub titulatura „Stand Up Comedy In The City” se pot achiziţiona la preţul de 20 de lei, doritorii putând face rezervări la numerele de contact afişate pe pagina de facebook a localului.

Buddha Experience din Mamaia continuă seria evenimentelor găzduite în această săptămână cu un recital-surpriză susţinut, mâine seară, de la ora 23.00, de Pepe şi Liviu Vârciu. Preţul biletelor la show-ul oferit de cei doi artişti controversaţi şi îndrăgiţi deopotrivă, de publicul autohton, este de 20 de lei.