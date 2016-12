Stand-up de Mărțișor, cu Teo, Vio și Costel

Apreciatul trio comic format din Teo, Vio și Costel revine la malul mării, chiar de Mărțișor. Artiștii sunt puși pe glume „de ultimă oră” și sunt nerăbdători să se revadă cu publicul constănțean și să se amuze împreună. Aceștia au pregătit un nou show de stand-up comedy, care va avea loc pe 1 Martie. Clubul Phoenix va fi gazda acestui eveniment, care va începe la ora 21.30. Biletele se găsesc în vânzare la sediul clubului din Tomis Nord, la prețul de 35 de lei.

Teo, Vio şi Costel, foşti membri ai trupei Deko, sunt printre primii actori de stand-up comedy din România, show-urile lor originale fiind cunoscute de fanii lor din întreaga ţară, nu puţini la număr. Ei au fost artişti „de-ai casei” în clubul Phoenix, anul trecut, când au susţinut câte un show în fiecare anotimp. Succesul de care s-au bucurat în 2014, când au susţinut nu mai puţin de patru reprezentaţii diferite pe scena clubului constănţean, le asigură noi spectacole şi în acest an, inspirate din viaţa de zi cu zi a locuitorilor de pe plaiurile mioritice. Sunt mai bine de opt ani de când cei trei străbat țara cu show-uri de stand-up comedy, atât în formula de grup, cât și în spectacole cu evoluții solo. Printre marile proiecte pe care le-au realizat împreună se numără spectacolul de succes „Stand-Up in the City” și festivalul „Stand-up Fest”, pe care îl susțin împreună cu mulți alți colegi de breaslă.