“Stănişoară refuză trecerea unităţilor militare dezafectate la comunităţile locale”

Vicepreşedintele PD-L Cezar Preda l-a acuzat, ieri, pe ministrul Apărării, Mihai Stănişoară, colegul său de partid, că nu-şi respectă angajamentul de a face demersurile pentru trecerea unităţilor militare dezafectate din subordinea ministerului în patrimoniul comunităţilor locale. El s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Stănişoară, afirmînd că acesta caută “motive şi pretexte” pentru ca unităţile militare dezafectate, aflate actualmente în patrimoniul ministerului de resort, să nu fie trecute în subordinea comunităţilor locale. Preda a precizat că trecerea acestor unităţi în patrimoniul comunităţilor locale este prevăzută de legislaţia în vigoare, iar Guvernul şi-a luat angajamentul, la preluarea mandatului, de a face transferul: “În acest an nu s-au mişcat proiecte de infrastructură la nivelul comunităţilor locale, cu toate eforturile pe care premierul şi Guvernul spun că le fac, e o chestiune care nu ţine de resurse, de bani, m-am dus în zona ministerelor de linie care deţin în patrimoniu clădiri şi terenuri dezafectate din punctul de vedere al obiectului de activitate pe care-l aveau şi care trebuie să treacă în patrimoniul administraţiilor locale. I-am adus la cunoştinţă prim-ministrului Boc situaţia de la Ministerul Apărării, care nu vrea, se opune cu toată forţa ca unităţile militare dezafectate să treacă în patrimoniul comunităţilor locale, care să le utilizeze în scopuri sociale, culturale şi de sănătate. Am făcut şi interpelări la ministrul Apărării şi se vede treaba că sub domnia sa există o refractaritate şi o opoziţie foarte puternică la o asumare şi ducere la îndeplinire a acestui angajament”. El a adăugat că nu numai Stănişoară nu doreşte trecerea obiectivelor dezafectate în patrrimoniul comunităţilor locale, foştii miniştri ai Apărării avînd aceeaşi atitudine, la fel ca şi conducerile altor ministere: “Fiecare ministru al Apărării reuşeşte, într-o lună, două, cu cei din subordine, să ajungă la concluzia că mai bine e să fie cel mai mare afacerist imobiliar al ţării, că ar dori să intre el pe piaţa imobiliară cu aceste terenuri şi clădiri decît să le dea, conform legii. Pentru acest pas care trebuie făcut, Guvernul nu are nevoie de resurse, ci doar să-şi respecte un angajament politic”.