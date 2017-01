Stare de urgență în statul american Florida din cauza virusului Zika

Statul Florida a declarat stare de urgență în domeniul sănătății publice în patru dintre comitatele sale după ce nouă cazuri de prezență a virusului Zika au fost confirmate, iar autoritățile acestui stat au emis avertizări de călătorie pentru Jamaica și Tonga, informează agenția DPA.

Guvernatorul Rick Scott a cerut un răspuns de urgență pentru a opri răspândirea bolii provocate de țânțari, care este asociată cu tulburări neurologice și o malformație a nou-născuților care se nasc cu un cap de dimensiuni anormal de mici.

"Deși actualele nouă cazuri de Zika din Florida au fost de legate de călătorii, trebuie să ne asigurăm că statul este pregătit și rămâne astfel înainte ca virusul să apuce să se răspândească", a declarat guvernatorul Rick Scott.

Între timp, centrul pentru prevenirea bolilor US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a adăugat Jamaica și Tonga pe lista țărilor afectate de Zika, consiliind femeile însărcinate sau care încearcă să rămână gravide să-și amâne călătoriile sau să ia măsuri de precauție.

De asemenea, CDC a informat că ar putea emite în curând îndrumări privind prevenirea răspândirii Zika prin contact sexual, după ce autoritățile de sănătate din Texas au declarat marți că au primit confirmarea în ceea ce privește primul caz de transmitere a virusului pe cale sexuală.