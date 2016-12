Starea de... sâmbătă, prin oraş

Începând din acest weekend, cluburile din oraş se pregătesc, rând pe rând, să „stingă lumina” la sediile din oraş, înainte de-şi (re)deschide reşedinţele de sezon, din Mamaia. Chiar şi aceste acţiuni, însă, nu pot fi făcute cu una, cu două, fără distracţie şi petreceri specifice.

„CLOSING PARTY” CU ANDA ADAM Clubul Crush se află printre localurile de noapte, care, până la toamnă, nu vor mai funcţiona în oraş, ci doar în cea mai mondenă şi animată staţiune de la malul mării. Astfel, clubul a pregătit, pentru noaptea de sâmbătă, o super-petrecere intitulată „Closing Pary”, în cadrul căreia va cânta Anda Adam. Blonda va face show după miezul nopţii, însă petrecerea va începe de la ora 22.30, iar preţul unui bilet de intrare este de 20 de lei.

Clubul Summer Crush se redeschide în Mamaia, în seara de 1 Mai, de la ora 23.00, când va mixa live DJ Energy K. În seara de 2 mai va mixa DJ Rynno, iar pe 3 mai Connect-R va susţine un show live.

RITMURI PE TOATE GUSTURILE În clubul Heaven’s Hell are loc, tot în noaptea de sâmbătă, începând cu ora 22.30, o nouă petrecere „Urban Vibes”, cu ritmuri de reggae, dancehall, hip-hop, r&b şi rock\'n\'roll, intrarea fiind liberă. Localul Hangout Movement a pregătit, tot pentru sâmbătă noapte, evenimentul „City at Night”, cu începere de la ora 22.00, în cadrul căruia vor mixa Bar Za, Zvan, PierreD’Vara, A++ şi Katho. Clubul Doors găzduieşte, după ora 21.00, petrecerea tematică „Rock’n’Roll Souls”, cu intrare liberă, iar în clubul Fratelli are loc party-ul tematic „Free your Mind”, în cadrul căruia va mixa DJ Luca.

„BIJUTERII” DE EPOCĂ PE PATRU ROŢI Dacă prin cluburi, distracţia va fi la cote maxime, şi pe străzile Constanţei se anunţă o zi de sâmbătă plină de surprize plăcute, la ora 11.00 urmând să se dea startul celei de-a XIV-a ediţii a „Retro Paradei Primăverii”. Organizat de Retromobil Club România (RCR), evenimentul se va desfăşura simultan în 16 oraşe din ţară şi va include expoziţii şi parade ale vehiculelor istorice. În Constanţa, vor participa la paradă în jur de 20 de maşini, cea mai veche fiind un Austin din 1924, iar cea mai „nouă” - un Mercedes din 1981. Parada va porni din strada Oborului pe traseul Casa de Cultură - bulevard Al. Lăpuşneanu - Gara CFR - bulevardul 1 Mai, strada Traian - Valea Portului - Poarta II - Poarta I, punctul final fiind Portul Turistic Tomis.