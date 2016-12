Starea de sănătate a actorului Harrison Ford este stabilă

Starea de sănătate a actorului american Harrison Ford, implicat într-un accident de avion, care a avut loc ieri, în California, este stabilă, a anunţat presa americană. Harrison Ford a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă pe un teren de golf, marţi, după ce avionul pe care îl pilota, un model cu două locuri, vechi, din Al Doilea Război Mondial, s-a confruntat cu o serie de probleme de ordin mecanic. Potrivit presei americane, actorul a fost transportat la spital după ce avionul său s-a prăbuşit pe terenul unui club de golf - Penmar Golf Course -, la doar câteva minute după ce decolase de pe Aeroportul din Santa Monica, aflat în apropiere. Mai multe surse au declarat pentru site-ul TMZ.com că starul american a suferit mai multe tăieturi şi contuzii la nivelul capului şi a fost tratat chiar pe terenul de golf de doi medici, înainte de sosirea unei ambulanţe. Apoi, actorul a fost transportat la un spital din apropiere. Howard Tabe, un angajat al clubului Penmar Golf Course, a declarat pentru NBC News: "Avea sânge pe toată faţa. Doi doctori foarte buni l-au tratat, s-au ocupat bine de el. I-am ajutat şi eu, pentru a pune o pătură sub unul dintre şoldurile sale". Harrison Ford, care în prezent se află în stare stabilă la Ronald Reagan UCLA Medical Center din Los Angeles, a fost singura persoană aflată la bordul acelui avion. Reprezentanţi ai Biroului Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (National Transportation Safety Board) din Statele Unite au deschis o anchetă şi investighează cauzele accidentului. Nu este pentru prima dată când Harrison Ford a fost implicat într-un accident aviatic. Un avion cu şase locuri pilotat de starul hollywoodian a avut parte de o aterizare dificilă în Lincoln, în statul american Nebraska, în vara anului 2000. De asemenea, un elicopter pilotat de Harrison Ford a fost avariat grav la aterizare, în octombrie 1999. De asemenea, în iunie 2014, starul american a fost spitalizat la Londra după ce a suferit o accidentare serioasă la o gleznă în timpul filmărilor de la cel de-al şaptelea film din franciza "Războiul stelelor". După apariţia în presă a informaţiilor despre noul accident suferit de Harrison Ford, vedetele de la Hollywood au luat cu asalt reţelele de socializare pentru a-şi exprima sprijinul faţă de starul american. Ellen DeGeneres, Melissa Joan Hart, Dane Cook, Josh Gad, cineastul M. Night Shyamalan şi actorul William Shatner se numără printre prietenii şi fanii actorului care au publicat mesaje de susţinere şi încurajare pe Twitter.