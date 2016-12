Starea de sănătate a navigatorilor de pe Spica se înrăutăţeşte

După cinci luni petrecute la bordul navei „Spica Gaz”, starea de sănătate a mecanicului şef Alexandru Dinuţu pare să se înrăutăţească. Marinarul craiovean povesteşte că a fost dus pentru prima dată la spitalul din Pireu în luna decembrie. „Eu am avut hepatită când eram copil şi, de atunci, am în continuare probleme cu ficatul. Din cauza stresului provocat de reţinerea navei, în decembrie am ajuns din nou la spital. Atunci, medicii greci au recomandat să fiu repatriat pentru mai multe investigaţii medicale”, a declarat Alexandru. Din păcate, recomandarea medicilor l-a lăsat rece pe armatorul grec, care, din câte de pare, nu dă doi bani pe sănătatea echipajului. Pe lângă problemele cu ficatul, Alexandru Dinuţu este înregistrat şi în evidenţa medicilor diabetologi. „Nu am luat niciodată tratament. Îmi reglam glicemia din dietă. La ultimele analize făcute a rezultat, însă, că aveam glicemia crescută”, mai povesteşte mecanicul şef. Pentru că starea continua să i se înrăutăţească, Alexandru a mai făcut o vizită la spital la începutul acestei săptămâni. „La o oră după ce mă trezeam, degetele de la mâini mi se umflau groaznic. După ce mi-au făcut un alt set de analize, medicii mi-au spus că este posibil să fie ficatul. Mi-au dat un tratament antiinflamator şi şi-au reînnoit recomandarea de a fi repatriat”, afirmă Alexandru. Din păcate, nici de această dată agentul armatorului nu a dat vreun semn că ar fi interesat de soarta marinarului român.

PROMISIUNI. Mecanicul şef a declarat că, dacă nu i se permite să plece acasă, nu-i rămâne decât să aştepte ca situaţia navei „Spica Gaz” să fie soluţionată. Craioveanul a declarat că armatorul i-a asigurat că a găsit o companie dispusă să stocheze încărcătura navei (gaz lichid) la mal până va veni o altă navă pentru a o prelua. „Dacă nava va fi descărcată, vom putea pleca acasă. În acest moment, din cauza încărcăturii periciuloase, la bord trebuie să rămână o parte din membrii echipajului, pentru a se asigura că nu se întâmplă o nenorocire”, mai povesteşte Alexandru. Aceasta este a doua oară când armatorul promite că nava va fi descărcată, o promisiune similară fiind făcută şi la mijlocul lunii ianuarie. În cazul în care situaţia nu va fi rezolvată până pe 3 februarie, nava şi încărcătura acesteia va fi scoasă la vânzare, ca urmare a unei decizii judecătoreşti. Alături de Alexandru Dinuţu, la bordul navei se mai află motoristul Daniel Ion, din Năvodari. Alţi cinci navigatori români (Ion Cojanu - bucătar, Constanţa; Marian Ichim - motorist, Constanţa; Liviu Volnea - ofiţer III mecanic, Constanţa; Vasile Mocanu - timonier, din Brăila; şi Lucian Badea - motorist, din Tulcea) au părăsit bordul navei în lunile noiembrie şi decembrie. Reamintim că „Spica Gaz”, sub pavilion grecesc se află reţinută în rada portului Pireu (Grecia) din luna septembrie, ca urmare a unui conflict declanşat între armatorii acesteia.