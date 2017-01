Starea militarilor constănţeni din Irak

Batalionul 341 Infanterie, „Rechinii Albi”din Topraisar a preluat oficial misiunea în Teatrul de Operaţii din Irak, pe 21 august,. De atunci şi pînă în prezent militarii constănţenii au desfăşurat o gamă largă de activităţi. Aflat în permanenţă în mijlocul oamenilor din subordinea sa, comandantul Batalionului 341 Infanterie « Rechinii Albi », lt-col doctor Vasile Vreme a fost un permanent actor al rolului jucat de militarii constănţeni pe pămîntul străvechiului Sumer. Într-un interviu cu ziariştii constănţeni, liderul “Rechinilor Albi” reia firul evenimentelor din momentul sosirii în Irak: „Luate într-o ordine cronologică activităţile noastre au constat în introducerea în teatru a personalului şi materialelor, o activitate complexă şi care a fost realizată în cadrul unui trinom, Comandamentul Operaţional Întrunit, Batalionul 341 Infanterie, şi Forţele Aeriene Române. A urmat preluarea patrimoniului, o activitate deosebit de laborioasă şi s-a continuat cu predarea - primirea misiunilor de la Batalionului 151 Infanterie \"Lupii Negri\" din Iaşi iar apoi executarea de recunoaşteri în teren. Toate acestea s-au finalizat pînă la data de 21 august. Ulterior, ele au fost completate de noi recunoaşteri în vederea extinderii ariei de responsabilitate. Este cunoscut faptul că pe timpul participării noastre la Operaţia Iraqi Freedom, batalionul este integrat Brigăzii 4 Cavalerie din SUA. Am desfăşurat o serie de întâlniri de cunoaştere reciprocă şi de-asemenea am participat la diferite activităţi în comun cu militarii americani. Relevantă în acest sens a fost vizita de informare pe care colonelul Philip Battaglia, comandantul Brigăzii din care facem parte, a efectuat-o la Batalionul românesc în data de 10 septembrie. Tot pe parcursul acestei luni am avut o serie de întîlnirii cu liderii cei mai importanţi ai comunităţilor locale din provincia Dhi Qar. Dialogul cu aceştia a avut ca puncte de plecare informarea acestor oameni de decizie în teritoriu asupra prezenţei noastre în zonă, precum şi continuarea sau dezvoltarea proiectelor CIMIC( Cooperare Civili-Militari). În fiecare săptămână ne-am deplasat în teren unde am oferit ajutoare populaţiei din aria de responsabilitate. Ajutoarele au constat în haine, jucării şi alimente. Toate acestea au fost strânse din ţară pe timpul pregătirii pentru misiune. Toţi militarii batalionului au contribuit benevol la această activitate de întrajutorare”.

Aria de responsabilitate, mai mare decît cea avută de militarii ieşeni

În urma retragerii batalionului australian, s-a decis ca aria lor de responsabilitate să fie repartizată Rechinilor Albi. Această decizie a mărit volumul de activitate şi de responsabilitate al militarilor constănţeni. Toate acestea, în opinia lt-col Vasile Vreme, nu fac decît să demonstreze încrederea pe care partenerii de coaliţie o au în militarii români.

Tehnica din dotare va face faţă acestor noi solicitări

Mentenanţa Hummwv-urilor, a maşinilor blindate americane, cu care lucrează şi militarii de la Topraisar detaşaţi în Irak, este asigurată de personalul de specialitate american. Liderul Rechinilor Albi este încîntat de calităţile acestor transportoare : “La acest moment acţionăm pentru îndeplinirea misiunilor atât pe TAB cât şi pe Hummwv. Sperăm ca într-un viitor apropiat să avem încadrarea completă pe aceste maşini de luptă multirol de fabricaţie americană şi, care dispune de o protecţie suplimentară datorită blindajului şi de o mare mobilitate . Sunt exact ceea ce avem noi nevoie : de foarte mare mobilitate ! Nu ţin neapărat să scot în evidenţă valoarea unui Hmmwv. Sunt ofiţer de infanterie din anul 1988 şi acord în continuare credibilitate transportorului. Dar aici în Irak, în actualele condiţii dificile ale climei şi reliefului, mentenanţa transportoarelor autohtone se face cu mare greutate. Odată finalizată încadrarea pe Hmmwv, atât noi cât şi cei care ne vor înlocui, vor putea desfăşura misiunile în condiţii mult mai bune.”

Finalul misiunii, recuperarea militarilor

Valoarea acestui batalion este dată de către militarii din compunerea sa. Nu poţi îndeplini o misiune cu oameni care sunt obosiţi sau aflaţi sub stres. Referitor la acest aspect, Comandantul Batalionului 341 Infanterie de la Topraisar a menţionat : “Recuperarea militarilor este una dintre sarcinile cotidiene at]t ale mele cît şi al celora care au responsabilităţi în acest sens : toţi militarii beneficiază de condiţii de cazare şi hrănire de bună calitate. În timpul liber pe care îl au la dispoziţie aceştia merg la sala de sport şi la cea de internet. Sunt organizate competiţii sportive la care participă şi militari americani. Permanent, medicul, psihologul, preotul militar se află printre militari, acordănd asistenţă de specialitate acolo unde este nevoie. “

Mesaj pentru cei de acasă

În numele camarazilor din subordinea sa, locotenent-colonelul doctor Vasile Vreme le transmite celor dragi, celor de aici, următoarele gînduri : “Este adevărat că a început să ne fie dor de ţară şi de cei dragi. Ei se gândesc la noi, iar noi la ei. Să stea liniştiţi în privinţa noastră. Toţi suntem bine sănătoşi. Ei să aibă răbdare : aşa cum a trecut prima lună vor trece şi celelalte. În permanenţă suntem conectaţi la realitatea din ţară prin sistemul de televiziune cu circuit închis accesibil militarilor din batalion. Săptămînal, prin corespondenţele radio sau cele scrise, pot afla informaţii despre noi. Sperăm să le oferim numai veşti bune, cum de fapt ei asta şi aşteaptă!”