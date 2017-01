Starea pictorului Sabin Bălaşa este stabilă

Pictorul Sabin Bălaşa a fost operat, joi, la Constanţa, după ce medicii din China şi Franţa au refuzat să îl trateze. Cazul a fost cotat ca fiind extrem de dificil din cauza întinderii formaţiunii tumorale de hemitorace drept, de 30 de cm, care cuprinsese trei coaste şi o parte din plămînul drept, dar şi pentru că pictorul este în vîrstă, avînd 75 de ani şi probleme cardiace. Cu toate astea, el a fost preluat de medicii constănţeni, în frunte cu şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ. După patru ore, specialiştii au reuşit să extirpeze tumora şi Sabin Bălaşa a fost internat în Secţia de Terapie Intensivă (STI). Cum starea pacientului s-a îmbunătăţit, cadrele medicale au decis ca acesta să fie transferat în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Pictorul a refuzat însă să fie scos din STI atît timp cît reprezentanţii presei sînt pe hol, după care a repetat povestea şi cînd a trebuit să fie scos din liftul care îl aducea de la etajul al treilea al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, la cel de al patrulea nivel al unităţii sanitare, unde se află Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Bălaşa a fost transferat de la STI în salonul său pe o targă, acoperit cu o pătură şi a refuzat să discute cu reprezentanţii presei. Cadrele medicale susţin că operaţia este o reuşită. “Evoluţia este firească, fără complicaţii. Pierderile de sînge au fost minime. Recuperarea în spital va dura între şapte şi zece zile. Va avea nevoie de tratament recuperatoriu şi după ce se va externa”, a declarat prof. Mircea Pătruţ. Specialiştii susţin că intervenţia chirurgicală a fost una solicitantă, fiind dificilă din punct de vedere medical. “Operaţia a fost complicată. A intrat o echipă complexă de medici printre care se numără prof. univ. dr. Vasile Sîrbu şi prof. univ. dr. Elvira Craiu. Am scos trei coaste şi nervii intercostali, dar acest lucru nu afectează în niciun fel capacitatea bolnavului de a se deplasa sau mişca. În interioriul pleurei drepte am găsit o cantitate mare de lichid şi, de aceea, pacientul avea dificultăţi în a respira”, a declarat dr. Pătruţ. Din cauza afecţiunilor, Sabin Bălaşa a pierdut mult în greutate şi a fost nevoie să îi fie refăcută masa musculară. “Va fi hrănit cu ajutorul perfuziilor. Deocamdată nu ştim care este natura tumorii, deoarece aşteptăm să primim rezultatul examenului histopatologic. Există riscul, la fel ca de fiecare dată cînd avem de-a face cu o tumoră, să fie malignă. Chiar dacă se va dovedi că aceasta este natura formaţiunii tumorale, riscurile sînt foarte mici, deoarece am reuşit să extirpăm tumora în totalitate”, a mai declarat dr. Pătruţ. Înainte de a intra în sala de operaţie, pictorul Bălaşa le-a promis medicilor că, dacă se va însănătoşi, va picta pereţii aulei Facultăţii de Medicină.