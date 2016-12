Starea tinerei care la 19 ani cântărea 16 kg evoluează „surprinzător de bine”

Tânăra din judeţul Suceava care la 19 ani cântărea doar 16 kilograme a luat în greutate patru kilograme, medicii Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi, unde este internată fata, spunând că evoluţia stării de sănătate a acesteia este "surprinzător de bună". Marin Burlea, şeful Clinicii V de Pediatrie a Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi a declarat, vineri, că în câteva săptămâni fata a luat patru kilograme în greutate, iar recuperarea acesteia este "surprinzător de bună". Potrivit lui Burlea, tânăra are poftă de mâncare şi va recupera "sigur" deficitul de greutate. "Evoluţia este bună, chiar surprinzător de bună. Are poftă de mâncare, iar pronosticul este pozitiv. Va recupera sigur în greutate şi nu m-ar mira ca peste vreo şase luni să aibă greutatea dublă", a spus medicul ieşean. El a precizat că tânăra vrea să meargă acasă, însă va trebui să revină în spital peste câteva săptămâni, pentru o intervenţie chirurgicală la dantură. "Este clar că o familie, oricât de imperfectă ar fi, este de preferat unui centru de plasament. Asta, evident, cu o monitorizare permanentă din partea asistentului social şi a autorităţilor locale”, a mai afirmat Burlea. Dacă, până în momentul internării în spitalul din Iaşi, fata a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr, în prezent ea mănâncă aproape orice. De asemenea, tânăra urmează tratament balneologic, face gimnastică şi kinetoterapie.

Reamintim că tânăra de 19 ani, din comuna suceveană Moldoviţa, a fost internată la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi în luna decembrie, când cântărea doar 16 kilograme după ce a fost hrănită doar cu lapte şi apă cu zahăr de către mama sa, care are schizofrenie, medicii afirmând că aceasta a menţinut-o în stadiul de bebeluş. Tânăra are o înălţime de 118 centimetri, cât măsoară un copil de 6-7 ani, şi avea o greutate de doar 16 kilograme, medicii afirmând că are grave carenţe alimentare şi retard psihic cauzat de relaţia nefirească avută cu mama ei, care a menţinut-o cu forţa la stadiul de bebeluş, dar şi de lipsa unei alimentaţii adecvate. Potrivit medicilor, fata, care a fost hrănită de mamă doar cu lapte şi apă cu zahăr, s-a dezvoltat ca un copil de 6-7 ani şi se exprimă ca unul de 3 ani, are dinţii distruşi, nu i-a crescut părul, nu socializează. Fata mai are o soră geamănă, care s-a dezvoltat normal, având 160 de centimetri şi 50 de kilograme. În 19 decembrie, purtătorul de cuvânt Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava, Nicoleta Daneliuc, declara că fata urmează să fie preluată, după ce va fi externată din spitalul ieşean, într-un centru pentru copii al DGASPC, chiar dacă este adultă. "Vom găsi un loc, dar problema cea mai mare este că fata este ataşată de familie, este ataşată atât de mamă, dar mai ales de sora ei geamănă, care, la momentul vizitei, era foarte speriată de faptul că va fi despărţită de sora ei. Dar, având în vedere situaţia, se impune luarea tinerei într-un centru şi vom vedea cum se recuperează şi, pe partea de ataşament, vom vedea ce putem face", afirma Daneliuc. De asemenea, în urma verificărilor dispuse în acest caz de prefectul de Suceava, Florin Sinescu, s-a stabilit ca, în cazul fetei din Moldoviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie să facă cercetări şi să stabilească persoanele vinovate pentru infracţiunea de "punere în primejdie a unei persoane în neputinţa de a se îngriji", cu precizarea că pe parcursul anchetei există posibilitatea extinderii cercetărilor şi cu privire la alte infracţiuni faţă de persoanele responsabile. Totodată, Prefectura Suceava va sesiza organele de cercetare şi urmărire penală în cazul primarului din Moldoviţa, Traian Ilieşi, în cazul asistentului personal Nicolae Parâjnec, al inspectorului social din Primăria Moldoviţa, Cristinica Axenia Haucă, şi în cazul medicului de familie Sorina Rusu, pentru neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, rele tratamente aplicate minorului şi sustragere de la tratament medical faţă de persoanele care aveau responsabilităţi în conformitate cu legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În acest caz s-a dispus şi desfacerea contractului de muncă al asistentului personal al fetei, Nicolae Parâjnec, sancţionarea, prin comisia de disciplină, a inspectorului social din Primăria Moldoviţa, Cristinica Axenia Hauca, dar şi reevaluarea fetei de către Comisia de evaluare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, pentru "identificarea nevoilor individuale ale acesteia şi a condiţiilor de mediu familial şi medico-social optime în vederea recuperării acesteia şi stabilirii unui manager de caz, a unui plan individual de servicii şi a unui program individual de reabilitare şi integrare socială". În urma verificărilor dispuse de prefect, comisia a constatat că tânăra, născută în 13 ianuarie 1995, este diagnosticată cu: "Sechele encefalopatie cronică infantilă, hipodezvoltare statico-ponderală, anemie severă, întârziere severă în dezvoltarea funcţiilor psiho-cognitive cu tulburări de relaţionare şi inserţie socială". Tânăra s-a aflat în evidenţele medicale încă din primii ani de viaţă, iar din anul 2007 a fost încadrată în gradul I, cu asistent personal, de către Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava, iar din ianuarie 2013 a fost evaluată de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, întocmindu-se un program individual de recuperare, reabilitare şi integrare socială, cu recomandarea de a se monitoriza evoluţia bolii din punct de vedere medical şi sprijin familial/comunitar.