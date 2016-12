Start bun la dublu pentru români

Ziua de debut a probelor de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, a adus rezultate bune pentru tenismenii români. Perechea formată din Irina-Camelia Begu și Raluca-Ioana Olaru s-a calificat în turul secund al probei de dublu feminin, după ce a trecut, în primul tur, de cuplul alcătuit din Oksana Kalaşnikova (Georgia) și Katalin Marosi (Ungaria), cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, după o oră şi 47 de minute. „Sunt foarte bucuroasă pentru această calificare. Începutul a fost slab pentru mine şi Irina, dar mă bucur că am revenit. Am comunicat bine şi, până la sfârşit, cred că am făcut un meci bun. Eu şi Irina ne cunoaştem de mult timp, ne pregătim în acelaşi loc şi avem acelaşi antrenor de ani buni. Este a doua oară când jucăm împreună, după turneul de la Toronto, dar ne înţelegem bine şi sper să jucăm mai des în viitor. US Open este unul dintre turneele mele favorite”, a spus Olaru. În faza următoare a competiției, Begu și Olaru se vor duela cu favoritele nr. 8, Garbine Muguruza și Carla Suarez Navarro (ambele din Spania). Tot în turul secund al probei de dublu feminin a ajuns și perechea formată din Monica Niculescu și Olga Savciuk (Ucraina), care s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, după o oră şi două minute, în fața cuplului alcătuit din Shuko Aoyama (Japonia) și Renata Voracova (Cehia). Prezența în turul secund este răsplătită cu 90 de puncte WTA și un cec în valoare de 21.700 de dolari.

În schimb, Alexandra Dulgheru și Christina McHale (SUA) au fost învinse în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi 15 minute, de cuplul taiwanez Yung-Jan Chan și Hao-Ching Chan, cap de serie nr. 9. Pentru participarea la US Open, Dulgheru şi McHale vor primi 45 de puncte WTA și un cec în valoare de 14.200 de dolari.

TECĂU ȘI ROJER, PRINCIPALI FAVORIȚI

Perechea formată din Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 3, este echipa cea mai bine clasată care a rămas în concurs în proba de dublu masculin de la US Open, după ce fraţii Bob şi Mike Bryan şi cuplul alcătuit din Ivan Dodig (Croaţia) și Marcelo Melo (Brazilia) au pierdut în primul tur. Miercuri, gemenii americani Bob şi Mike Bryan, principalii favoriţi ai competiţiei şi deţinătorii trofeului, au fost învinşi în runda inaugurală, cu scorul de 7-6 (7/4), 5-7, 6-3, de cuplul american Steve Johnson și Sam Querrey. Fraţii Bryan au câştigat 16 titluri de Grand Slam la dublu, dintre care cinci la US Open, în 2005, 2008, 2010, 2012 şi 2014.

Dodig și Melo, favoriți nr. 2, au cedat, scor 7-6 (7/3), 5-7, 6-4, în fața cuplului format din Dominic Inglot (Marea Britanie) și Robert Lindstedt (Suedia). Inglot a făcut pereche în trecut cu Florin Mergea, în timp ce Lindstedt a fost triplu finalist la Wimbledon alături de Horia Tecău.

VICTORIE LEJERĂ PENTRU MERGEA

La dublu masculin, favoriții nr. 6, Florin Mergea și Rohan Bopanna (India), au trecut în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi şapte minute, de cuplul american Austin Krajicek și Nicholas Monroe. În turul secund, perechea româno-indiană va întâlni perechea formată din Mariusz Fyrstenberg (Polonia) și Santiago Gonzalez (Mexic). Pentru calificarea în turul secund la US Open, Mergea şi Bopanna vor primi câte 90 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 21.700 de dolari.

La dublu mixt, Anda Perianu și Andrei Dăescu au pierdut în primul tur, cu scorul de 2-6, 4-6, după o oră şi trei minute, în fața perechii alcătuite din Anastasia Rodionova (Australia) și Max Mirnîi (Belarus), iar pentru prezența pe tabloul principal vor primi un cec de 5.000 de dolari.

Noaptea trecută, Monica Niculescu, locul 41 WTA, a evoluat în turul secund al probei feminine de simplu, unde a întâlnit-o pe Flavia Pennetta (Italia), cap de de serie nr. 26 şi locul 26 în ierarhia mondială.

Aseară, perechea alcătuită din Alexandra Dulgheru și Florin Mergea a pierdut, în primul tur al probei de dublu mixt, disputa cu dublul australian Daria Gavrilova și John Peers, scor 2-6, 4-6, iar Andreea Mitu și Teliana Pereira (Brazilia) au cedat, scor 1-6, 6-7 (2/7), în runda inaugurală a probei de dublu feminin, în faţa favoritelor nr. 3, Timea Babos (Ungaria) și Kristina Mladenovic (Franţa).