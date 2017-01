Start Conferinţei Internaţionale BiomMedD’2012

Cea de-a 5-a Conferinţă Internaţională „Biomateriale, Inginerie tisulară şi dispozitive medicale” BiomMedD\'2012, organizată de Asociaţia Ştiinţifică Română de Biomateriale, a debutat, ieri, la Facultatea de Medicină a Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Participanţii, atât din ţară, cât şi din străinătate, au fost întâmpinaţi cu mesaje de bun venit, oficialităţi de marcă ale municipiului Constanţa, dar nu numai (viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, prorectorul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Ion Bordeianu, preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius”, totodată preşedintele Comitetului de organizare BiomMedD\'2012, prof. univ. dr. Petru Bordei şi, nu în ultimul rând, prof. Vlad Ciurea, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, totodată reprezentant al Centrului Naţional de Excelenţă în Neurochirurgie Spital Bagdasar Arseni), urându-le succes la lucrări invitaţilor. Profesorii şi oficialităţile din prezidiu au trecut în revistă importanţa biomaterialelor, mai ales că acestea au început să se folosească în multe dintre specializările medicale. Ba mai mult, „ele vor fi de viitor”, a subliniat dr. Dina. Prof. univ. dr. Bordei s-a arătat onorat de faptul că Facultatea de Medicină din Constanţa găzduieşte un eveniment de o asemenea însemnătate şi amploare. Preşedintele senatului universităţii constănţene, care a avut ocazia să participe şi la cea de-a doua ediţie a conferinţei, la Montreal, atunci în calitate de participant, acum, în calitate de organizator, a menţionat că şi în acest domeniu există o serie de probleme, acestea urmând să fie dezbătute pe parcursul celor trei zile ale conferinţei. Astăzi, de la ora 18.30, la hotel Malibu, din staţiunea Mamaia, are loc o conferinţă de presă susţinută de prof. Luigi Ambrosio (Institute for Composite Biomedical Materials Naples, Italia), preşedinte al Societăţii Europene de Biomateriale, dr. Iulian Antoniac (Universitatea Politehnică Bucureşti), preşedinte al Societăţii Române de Biomateriale, totodată preşedinte al conferinţei BiomMedD\' 2012, prof. Vlad Alexandru Ciurea şi prof. Petru Bordei, la sfârşitul workshop-ului intitulat „From Interdisciplinary Research Projects to Surgical Solution for Repair and Regeneration of the Degenerated Intervertebral Disc”, desfăşurat în cadrul conferinţei BiomMedD\'2012 şi al proiectului European DISC REGENERATION - Novel Biofunctional Highly Porous Polymer Scaffolds and Techniques Controlling Angiogenesis for the Regeneration and Repair of the Degenerated Intervertebral Disc. În cadrul Conferinţei vor avea loc discuţii, mese rotunde cu privire la participarea societăţilor de specialitate la Programul Cadru 7, principalul instrument de cercetare şi dezvoltare în Europa. Conferinţa reuneşte oameni de ştiinţă, medici şi producători interesaţi de cercetarea fundamentală şi aplicată în Biomateriale şi dispozitive medicale. De asemenea, la manifestarea internaţională participă reprezentanţi ai medicinei şi ştiinţei materialelor, fizică, chimie, biologie şi biomecanică de la universităţi, institute de cercetare, spitale şi companii implicate în biomateriale, inginerie tisulară şi dispozitive medicale. Aplicaţiile biomaterialelor în chirurgia clinică şi nanotehnologii vor reprezenta unul dintre subiectele principale ale BiomMedD\' 2012. Precizăm că acţiunea găzduieşte o secţiune a tinerilor oameni de ştiinţă, precum şi Forumul şi Adunarea Generală a Societăţii Române de Biomateriale.