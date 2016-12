Start cu dreptul pentru CVM Tomis

În prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, Club Volei Municipal Tomis Constanţa a evoluat în deplasare, contra echipei Club Volei Dacia Buzău. Deşi a fost lipsită de aportul a şase dintre cei şapte stranieri din lot (doar canadianul Toon Van Lankvelt a avut noroc, actele sale ajungînd la timp pentru a fi legitimat), campioana s-a impus fără emoţii în faţa unei formaţii la care a rămas un singur titular faţă de sezonul trecut, universalul Dorojan. Chiar şi aşa, buzoienii au echilibrat disputa în unele momente, profitînd de faptul că Tomisul a fost lipsită de aportul celor doi coordonatori, Firpo şi Despotovski. Parpală, legitimat în ultimul moment, a evoluat pe postul de coordonator, dar s-a văzut faptul că n-a făcut decît cîteva antrenamente cu trăgătorii. CVM Tomis a obţinut primul succes al sezonului, cu scorul de 3:0 (25:17, 25:21, 25:20), într-o oră şi zece minute de joc. Să remarcăm faptul că, după mai mulţi ani, gruparea de pe Litoral a aliniat în formula de start patru voleibalişti constănţeni, crescuţi la Clubul Sportiv Şcolar nr. 1: Parpală, Began, Voinea şi Mihăilă. „Ne aşteptam la un meci uşor şi mă bucur că am reuşit să păstrăm un ritm constant pe tot parcursul întîlnirii, astfel că nu am avut emoţii. Sînt mulţumit de evoluţia întregii echipe, cu un plus pentru Dumitrache, care este în creştere”, a declarat antrenorul secund Mircea Dudaş, care a condus echipa campioană de pe bancă. „A fost o victorie frumoasă, în faţa unei echipe a Buzăului mult sub valoarea de anul trecut. Ne-am impus fără probleme”, a spus şi Milen Uzunov, directorul sportiv al Tomisului. Etapa a doua a campionatului va avea loc pe 24 octombrie, pentru că săptămîn aceasta se dispută Cupa României, la Botoşani.

Au evoluat - Dacia Buzău (antrenor Marian Boldişteanu): Porumbescu - Dorojan, Gheorghiu, C. Ţiboacă, Grigore, M. Ţiboacă şi Homoc - libero (au mai jucat: Oprea şi Ioniţă); CVM Tomis (antrenor Mircea Dudaş): Parpală - Dumitrache, Began, Macovei, Voinea, Van Lankvelt şi Mihăilă - libero. Au arbitrat: Niculae Stan şi Dorin Ştefan (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - U. Cluj 0:3; Remat Zalău - SCM U. Craiova 3:0; VCM Piatra Neamţ - CVM Braşov 3:0; Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare 3:0. Partida Unirea Dej - Torpi Tg. Mureş a fost amînată.