Start cu dreptul pentru Halep la US Open

Desemnată a doua favorită la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care a început, ieri, la New York, Simona Halep a început competiția cu dreptul, reușind să se califice în turul secund. Tenismena constănțeană a deschis „balul” la Flushing Meadows, evoluând în primul meci de la actuala ediție pe arena centrală „Artur Ashe”. Simona a întâlnit-o ieri, în primul tur, pe americanca în vârstă de 20 de ani Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziţiei 553, care a primit un wild card. Revenită după eșecul surprinzător suferit săptămâna trecută la New Haven, sportiva în vârstă de 22 de ani a avut probleme în fața adversarei mult mai slab cotate și a pierdut primul set, după 50 de minute, cedând în tie-break fără drept de apel, scor 6-7 (2/7). Din fericire, Simona și-a revenit și s-a impus fără probleme în următoarele două seturi, cu 6-1 (33 de minute) și 6-2 (36 de minute). Pentru accederea în turul secund la US Open, Simona Halep va primi 60.420 de dolari şi 70 de puncte WTA. Halep a fost încurajată din tribune de Ion Ţiriac, care a sosit la New York special pentru acest meci, după ce a asistat duminică după-amiază la antrenamentul Simonei. „Eu n-am ce sfaturi să-i dau. Are antrenor, eu sunt doar spectator. Am venit aici pentru două zile”, a spus Țiriac, adăugând că ocupanta locului secund în ierarhia mondială are un culoar foarte bun la US Open. În turul secund, Halep va da piept cu învingătoarea partidei dintre Jana Cepelova (65 WTA) și Maria Teresa Torro (62 WTA).

Duminică seară, constănțeanca a fost prezentă la o petrecere organizată în cinstea celor 100 de ani împliniţi de compania americană de echipament sportiv Wilson, alături de nume mari ale tenisului mondial, Roger Federer, Milos Raonic, Grigor Dimitrov şi Madison Keys. La eveniment a fost adus un tort învelit în marţipan, iar Halep şi ceilalţi invitați au suflat în lumânări. Cu această ocazie, Simona Halep i-a urat unuia dintre idolii săi, Roger Federer, să câștige US Open.

SORȚI BUNI PENTRU TECĂU. Desemnată favorita nr. 9 la câștigarea titlului la US Open, perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a avut noroc la tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al probei de dublu masculin, urmând să întâlnească un cuplu cu rezultate modeste, alcătuit din olandezul Jesse Huta Galung și australianul Rameez Junaid. În aceeași fază a competiției, dublul format din Florin Mergea și croatul Marin Draganja va juca împotriva cuplului ceh Frantisek Cermak / Jaroslav Levinsky.

Pe tabloul de dublu feminin, perechea Irina-Camelia Begu / Karin Knapp (Italia) a fost cea mai ghinionistă, urmând să dea piept în runda inaugurală cu favoritele nr. 2, Su-Wei Hsieh / Shuai Peng (Taiwan / China). Nici dublul Raluca-Ioana Olaru / Stefanie Voegele (Elveţia) nu a avut mai mult noroc, urmând să joace împotriva favoritelor nr. 9, Alla Kudriavţeva / Anastasia Rodionova (Rusia / Australia). Perechea Sorana Cîrstea / Pauline Parmentier (Franţa) se va duela cu americancele Tornado Alicia Black și Bernarda Pera, în timp ce dublul Monica Niculescu / Caroline Garcia (Franţa) va întâlni cuplul Dominika Cibulkova / Mirjana Lucic-Baroni (Slovacia / Croaţia).