Start cu dreptul pentru Tecău

Tenismanul constănţean Horia Tecău a început cu dreptul în proba de dublu a turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, care are loc la Arenele BNR din Bucureşti şi este dotat cu premii în valoare totală de 426.605 euro. Sportivul în vârstă de 29 de ani şi partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, au învins ieri, în primul tur, dublul francez alcătuit din Nicolas Mahut şi Adrian Mannarino, cu 6-0, 6-4. „Am început în forţă. Ne-au reuşit loviturile la punctele decisive pe serviciul lor şi de aceea scorul a fost aşa de mare. Jules ştie cât de mult îmi doresc să joc o nouă finală şi să câştig aici, dar nu e obligatoriu să o şi facem. Cu adversarii de mâine (n.r. - azi) am pierdut la Indian Wells şi sper să ne luăm revanşa”, a declarat Tecău. Principali favoriţi la câştigarea trofeului, Tecău şi Rojer vor juca în turul secund împotriva perechii britanice formate din Colin Fleming şi Ross Hutchins, care a trecut, tot ieri, de germanii Christopher Kas şi Martin Emmrich, cu 7-5, 6-3. Tecău este deţinătorul trofeului la Bucureşti, după ce a câştigat ediţia trecută, alături de Max Mirnîi (Belarus). În plus, constănţeanul s-a impus în Capitală şi în urmă cu doi ani, împreună cu suedezul Robert Lindstedt. În schimb, cuplul românesc format din Adrian Ungur şi Victor Crivoi a cedat în faţa italienilor Daniele Bracciali şi Andreas Seppi, cu 3-6, 2-6.

EŞEC PENTRU HĂNESCU Din păcate, cel mai bine clasat tenisman român în ierarhia ATP de simplu, Victor Hănescu, locul 84 ATP, a părăsit turneul de la Bucureşti, după ce a pierdut, ieri, cu 2-6, 6-3, 6-3, în turul secund al probei de simplu, în faţa francezului Gilles Simon, locul 28 ATP şi cap de serie nr. 4, de trei ori câştigător al turneului bucureştean, în 2007, 2008 şi 2012. Pentru prezenţa în turul secund, Hănescu va primi 7.405 euro şi 20 de puncte ATP. România mai are doi reprezentanţi în proba de simplu, ambii urmând să joace astăzi, în turul secund. Adrian Ungur, nr. 118 ATP, jucător venit din calificări, îl va întâlni pe Denis Istomin (Uzbekistan), locul 53 ATP, după ce, în runda inagurală, l-a învins, surprinzător, pe canadianul Vasek Pospisil, locul 29 ATP şi cap de serie nr. 5, cu 5-7, 6-2, 6-1, iar Marius Copil, locul 167 ATP, beneficiar al unui wild card, va da piept cu francezul Paul-Henri Mathieu, locul 102 ATP, jucător venit din calificări. Bulgarul Grigor Dimitrov, principalul favorit, a acces, ieri, în sferturile de finală, după ce a trecut, în turul secund, de cehul Jiri Vesely, scor 7-6 (7/5), 6-2.