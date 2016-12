Start cu dreptul şi pentru Tecău

Turneul de tenis de câmp de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, a continuat ieri cu noi partide în care au evoluat şi sportivi români. În proba de dublu masculin, perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 13, s-a calificat în optimile de finală, după ce a învins în turul secund, scor 6-3, 6-0, după 56 de minute de joc, cuplul Nicholas Monroe / Simon Stadler (SUA / Germania). Tecău şi Rojer vor întâlni în optimi perechea învingătoare din meciul Daniel Nestor / Nenad Zimonjic (Canada / Serbia, fav. nr. 3). Calificarea în optimi este recompensată cu suma de 31.000 de euro. Tot ieri, Tecău a jucat şi în primul tur al probei de dublu mixt, alături de indianca Sania Mirza. Tecău şi Mirza au reuşit surpriza, eliminând perechea Kveta Peschke / Marcin Matkowski (Cehia / Polonia), cap de serie nr. 4, scor 4-6, 6-3, 10-7, după o oră şi cinci minute. Pentru calificarea în optimi la Roland Garros, Tecău şi Mirza vor primi 7.500 de euro. Tecău şi Mirza au ajuns în acest an până în finala probei de dublu mixt de la Australian Open.

HALEP, CEA MAI BUNĂ PERFORMANŢĂ LA PARIS Constănţeanca Simona Halep, cap de serie nr. 4 şi locul 4 WTA, a obţinut un nou succes în două seturi la Roland Garros, trecând în turul al doilea de Heather Watson (Marea Britanie, 92 WTA), scor 6-2, 6-4, după o oră şi 19 minute. În turul al treilea, Halep o va întâlni, în premieră, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania, 55 WTA). Halep a reuşit astfel cea mai bună performanţă la Paris, în 2011 fiind eliminată în turul secund de australianca Samantha Stosur. „A fost greu. Setul secund a fost foarte greu. Am fost puţin nervoasă, dar ştiam că pot servi bine şi am câştigat. O felicit pe Heather Watson pentru felul în care a jucat. Am ceva presiune, deoarece sunt în primul meu an de Top 10, dar suporterii sunt alături de mine şi trebuie să le mulţumesc. Am sentimentul că anumite meciuri nu le pot pierde. Cred că ea s-a gândit că sunt pe locul 4 şi i-a fost greu. Trebuia să câştig acest joc”, a declarat Halep.

Şi Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 26 şi locul 26 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al treilea. Cîrstea a învins-o în turul secund, cu 6-2, 7-5, după o oră şi 13 minute, pe Teliana Pereira (Brazilia, 94 WTA). În singura întâlnire dintre cele două înainte de Roland Garros, Pereira s-a impus în acest an, în turul al doilea de la Charleston, cu 3-6, 6-3, 7-6 (7/0). În turul al treilea, Cîrstea o va înfrunta pe Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie nr. 6 şi locul 7 WTA. Cîrstea şi Jankovic s-au întâlnit de cinci ori până acum, sportiva română conducând cu 3-2. În ultima partidă, disputată în 2013, în optimile de finală de la Toronto, Cîrstea s-a impus cu 6-3, 6-4. Cea mai bună performanţă a Soranei Cîrstea la Roland Garros este prezenţa în sferturile de finală în 2009, când a fost învinsă de australianca Samantha Stosur. Pentru calificarea în turul al treilea, Halep şi Cîrstea vor primi câte un premiu de 72.000 de euro şi 130 de puncte WTA.

La dublu feminin, perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Karin Knapp (Italia) s-a calificat în turul secund. Begu şi Knapp au învins ieri, în primul tur, cuplul Mona Barthel / Virginie Razzano (Germania / Franţa), scor 6-4, 6-3, după o oră şi 14 minute de joc. În turul al doilea, Begu şi Knapp vor juca în compania americancelor Raquel Kops-Jones şi Abigail Spears, favorite nr. 6.

În schimb, la simplu feminin, Monica Niculescu, locul 76 WTA, a fost învinsă în turul secund, cu 2-6, 7-5, 6-2, de Paula Ormaechea (Argentina, 75 WTA), după ce a avut minge de meci în setul al doilea. Meciul a început miercuri seară, însă a fost întrerupt din cauza ploii, la scorul de 6-2, 2-0 pentru româncă. Partida s-a reluat ieri, iar Niculescu a servit pentru meci la 5-3 în al doilea set, a avut minge de meci la 5-4 pe serviciul adversarei, însă în cele din urmă a pierdut cu scorul de 5-7. Apoi, în setul al treilea, Niculescu a fost învinsă cu 6-2. Per total, partida a durat două ore şi 20 de minute. În turul al treilea, Ormaechea o va întâlni pe rusoaica Maria Şarapova, favorită nr. 7. Pentru prezenţa în turul secund, Niculescu va primi un cec în valoare de 42.000 de euro. Niculescu va continua la Roland Garros în proba de dublu feminin, alături de Klara Koukalova (Cehia). Cele două tenismene, favorite nr. 14, s-au calificat, ieri, în turul secund, după ce au trecut cu 6-7 (1), 6-0, 6-3, după o oră şi 51 de minute, de cuplul Monica Puig / Yanina Wickmayer (Puerto Rico / Belgia).