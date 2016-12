Start de cantonament pentru selecționata divizionară a României

Selecționata divizionară de fotbal a României a început, ieri, un stagiu de pregătire pe o perioadă de zece zile în Turcia, la complexul „Mardan Palace” din stațiunea Lara (Antalya). De la București au plecat selecţionerul Anghel Iordănescu împreună cu Viorel Moldovan, Ionuţ Badea şi Daniel Isăilă şi ceilalți componenţi ai staff-ului echipei naţionale, noul selecţioner al echipei naţionale de tineret a României, Cristian Dulca, dar și trei jucători de la Dinamo București, Ionuț Nedelcearu, Steliano Filip şi Valentin Lazăr. Ceilalți 22 de jucători convocați au sosit la reunire direct în Antalya, unde se află în cantonament cu echipele de club.

IORDĂNESCU A RENUNȚAT LA CHIPCIU, CR. TĂNASE ŞI LATOVLEVICI

„Important este ca turneul să îşi atingă scopul. Iar scopul, aşa cum am şi declarat încă din noiembrie 2014, când am solicitat federaţiei să avem acest turneu, este de a mări aria de selecţie, de a descoperi jucători tineri, să le dăm speranţe că pot ajunge la naţională şi astfel să putem lărgi şi să aducem sânge proaspăt. Nu este în interesul meu, este în interesul fotbalului, al primei noastre reprezentative”, a spus Iordănescu. Selecționerul a comentat și situația creată după ce mai multe cluburi din prima ligă s-au declarat nemulțumite de faptul că acest stagiu de pregătire le dă peste cap programul de cantonament. „În noiembrie anul trecut s-a anunţat programul de pregătire din această iarnă. Atunci, Comitetul Executiv a aprobat deplasarea şi a lăsat la dispoziţia cluburilor 25 de zile prin care s-a asigurat pregătirea de bază. Cu patru-cinci jocuri de pregătire cluburile îşi pot atinge obiectivul, important era ca şi noi, cu reprezentativa noastră, să facem acest turneu, cu trei amicale, pentru a ne da seama de potenţialul tinerilor de la naţională. Avem un lot cu 25 de jucători, dintre care mai mult de 12-13 sunt foarte tineri, sub 23, 24 de ani. Sunt şase jucători care pot juca încă la tineret”, a precizat Iordănescu, adăugând că se aşteaptă ca și oficialii de la Steaua București să înţeleagă situaţia naţionalei, mai ales că a făcut deja o concesie, neconvocându-i pe Chipciu, Cr. Tănase şi Latovlevici: „Îi înţeleg pe domnii Gâlcă şi Argăseală, am discutat de vreo trei-patru ori cu dânşii la telefon. Le mulţumesc pentru disponibilitatea de care au dat dovadă, înţelegem efortul pe care îl fac, apreciez investiţiile care s-au făcut de către patronul Stelei, de aceea s-a ajuns ca mulţi jucători să fie la naţională, pentru că a investit mult, dar să înţeleagă şi domniile lor că şi noi avem nevoie în condiţiile în care naţionala va juca în martie două jocuri”.

În stagiul din Turcia, selecționata divizionară a României are programate trei jocuri de pregătire, care nu vor intra în palmaresul echipei naționale: cu Bulgaria (la 7 februarie), cu Sioni Bolnisi (prima ligă din Georgia, la 10 februarie) și cu Moldova (la 14 februarie).