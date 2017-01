Start de sezon pentru Horia Tecău

Clasat pe locul 23 în clasamentul ATP de dublu, Horia Tecău va debuta astăzi în noul sezon, urmând să ia startul la turneul de la Brisbane (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 452.670 de dolari. Pentru tenismanul constănţean, competiţia de la Antipozi reprezintă şi începutul unei colaborări alături de noul său partener de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, aflat pe locul 15 în ierarhia mondială. Cei doi s-au pregătit în ultimele trei săptămâni la Miami (SUA), încercând să-şi pună la punct jocul.

„Sunt entuziasmat de acest parteneriat şi sper să începem cu dreptul în Australia. Primul turneu va începe la 30 decembrie la Brisbane, urmează Sydney şi apoi Australian Open. Anul acesta am jucat un singur turneu înainte de Melbourne, la Sydney, şi chiar dacă am făcut finală, am simţit că mai aveam nevoie de câteva meciuri. Acum revin la programul iniţial, să joc două turnee înainte de un Grand Slam, pentru că este perioada de pregătire în care acumulez foarte mult, atât fizic, cât şi mental”, a explicat sportivul în vârstă de 28 de ani. Tecău şi Rojer au fost desemnaţi principali favoriţi la Brisbane, iar tragerea la sorţi le-a oferit o întâlnire de gală în runda inaugurală. Astfel, perechea româno-olandeză va întâlni în primul tur un dublu format din fostul lider mondial, elveţianul Roger Federer, şi francezul Nicolas Mahut.