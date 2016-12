Start fulminant pentru Viitorul

Dintre toate echipele care şi-au manifestat intenţia de a promova în Liga 1, Viitorul Constanţa este momentan singura care a şi confirmat prin rezultate. Echipa lui Cătălin Anghel este neînvinsă în Seria 1, obţinând trei victorii şi un rezultat de egalitate în primele patru etape. În plus, golaverajul este cel mai bun dintre cele 32 de reprezentante ale eşalonului secund, zece goluri marcate şi doar două primite. Ultimul succes, 1-0 în deplasare cu Delta Tulcea, a confirmat perioada foarte bună din pregătire, dar şi lotul mult mai valoros şi echilibrat faţă de sezonul trecut. „Şi anul trecut am început bine, însă dacă atunci era mai mult entuziasm, acum este mai multă potenţă. Este consecinţa maturităţii în joc, chiar dacă majoritatea jucătorilor sunt foarte tineri. Primim gol mult mai greu şi reuşim să înscriem cu mai multă uşurinţă. După victoria de la Tulcea, cu siguranţă că vor începe să-şi pună mai multe semne de întrebare majoritatea echipelor. Consider normal startul pe care îl avem, noi ne stabilisem dinainte să începem bine sezonul. Am avut stagii de pregătire foarte bune, cu formaţii bune, fiecare jucător este obişnuit să dispute două partide pe săptămână, majoritatea sunt foarte bine pregătiţi fizic, iar rezultatele nu ne surprind. Nu ne îmbătăm însă cu apă rece, campionatul este lung şi presiunea va fi tot mai mare cu fiecare etapă. Putem fi însă mult mai puternici pentru că suntem departe de potenţialul maxim“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. FC Viitorul va susţine, vineri, de la ora 17.00 (în direct la Digisport), următorul meci de campionat, pe teren propriu, cu Gloria Buzău.