Start în CE de handbal Under 20

Echipa masculină de handbal Under 20 a României are ca obiectiv clasarea în primele cinci locuri la turneul final al Campionatului European găzduit de România, la Bucureşti şi Braşov, în perioada 25 iulie - 3 august, a anunţat, ieri, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu. România este repartizată în Grupa A a competiţiei, alături de Polonia, Franţa şi Slovenia şi va juca în Sala “Ioan Kunst Ghermănescu” din Bucureşti. Jucătorii antrenaţi de Otto Heel vor întîlni, vineri, echipa Poloniei, sîmbătă pe cea a Franţei şi duminică pe cea a Sloveniei, toate partidele începînd de la ora 17.00. Din lotul echipei României face parte şi Paul Sas, jucător împrumutat de HCM Constanţa la divizionara secundă CSU Neptun Constanţa. Tot la Bucureşti se vor disputa meciurile Grupei B, formată din Suedia, Spania, Ungaria şi Estonia. Celelalte două grupe, C (Croaţia, Serbia, Germania, Cehia) şi D (Danemarca, Rusia, Slovacia, Portugalia), se vor juca la Braşov, unde organizatorii au fost nevoiţi să mai amenajeze o tribună cu şapte rînduri de scaune, pentru a îndeplini cerinţele Federaţiei Europene de Handbal (EHF). După prima fază, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în runda principală, iar ultimele două vor merge în runda intermediară. Echipele din runda principală, repartizate în două grupe, vor juca pentru locurile 1-8, la Bucureşti, iar cele din runda intermediară vor evolua în partide de clasament, pentru locurile 9-16, la Braşov. Finala mică şi mare sînt programate pe 3 august, la Bucureşti, de la ora 14.30, respectiv 17.00. Cristian Gaţu a menţionat că organizarea competiţiei în România a costat aproximativ 2,2 milioane de lei, dintre care 1 milion provine de la ANS, iar restul din fonduri proprii şi de la EHF.

Programul de astăzi - ora 12.30: Suedia - Ungaria (B, Bucureşti) şi Croaţia - Germania (C, Braşov), ora 14.30: Spania - Estonia (B, Bucureşti) şi Serbia - Cehia (C, Braşov), ora 17.00: România - Polonia (A, Bucureşti) şi Danemarca - Slovacia (D, Braşov), ora 19.00: Slovenia - Franţa (A, Bucureşti) şi Rusia - Portugalia (D, Braşov).