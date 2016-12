Start în concursul pentru şefia ANI

Consiliul Naţional de Integritate (CNI) a organizat, ieri, proba scrisă - prima etapă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), urmând ca, pe 21 martie, să aibă loc cea de-a doua probă - interviul. Pentru postul de preşedinte al ANI s-au înscris Ion Ionel Gârleşteanu şi Horia Georgescu, actualul secretar general al ANI, cel care are şi cele mai mari şanse să câştige această funcţie. Pentru vicepreşedinte concurează Bogdan Stan (în prezent, director în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate), Marius Bălan şi Lovasz Andras Miklos. Ion Ionel Gârleşteanu a mai concurat, în 2008, pentru postul de vicepreşedinte al ANI, dar nu a reuşit să treacă de proba scrisă, obţinând sub cele minimum 70 de puncte necesare. Probleme ridică candidatura lui Lovasz Andras Miklos, şeful Gărzii de Mediu Bucureşti, cel care a depus doar două declaraţii de avere în ultimii opt ani, deşi avea obligaţia să le depună în fiecare an. De altfel, declaraţiile de avere şi interese ale lui Lovasz Andras Miklos nu se regăsesc pe portalul Agenţiei Naţionale de Integritate.