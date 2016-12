Start în ediţia a II-a a Cupei “Hagi“ la fotbal

La Hotelul “Iaki“ din staţiunea Mamaia a avut loc, aseară, şedinţa tehnică a celei de-a doua ediţii a Cupei “Hagi“ la fotbal, competiţie rezervată copiilor cu vîrste cuprinse între 10 şi 12 ani (născuţi după 1 ianuarie 1997). Din acest an, Cupa “Hagi“ este inclusă în calendarul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), fiind Campionatul Naţional al juniorilor E. La şedinţa tehnică, alături de reprezentanţii echipelor participante, la operaţiunea de extragere a echipelor şi alcătuirea celor patru grupe au participat Paul Peniu (directorul turneului), Vasile Mihu (preşedintele AJF Constanţa), Stere Guteanu (secretarul AJF şi al turneului, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa asigurînd logistica turneului şi arbitrii care vor oficia la această competiţie), Gheorghe Cristoloveanu (reprezentantul FRF) şi Zoltan Iaşko (reprezentantul fundaţiei “Gheorghe Hagi”). “Sperăm într-o desfăşurare cel puţin la nivelul primei ediţii, cînd a fost o încîntare să vedem foarte mulţi tineri talentaţi. Dorim multă baftă tuturor echipelor şi vrem să rămînă cu o frumoasă amintire despre competiţie şi despre oraş“, a spus Peniu. “Anul trecut am reuşit să îmi văd realizat un vis: acela de a le oferi celor mai mici fotbalişti şansa să îşi demonstreze valoarea şi să se afirme. Consider că am reuşit să oferim un exemplu pozitiv prin această competiţie şi sper ca de-a lungul timpului Cupa “Hagi“ să fie o rampă de lansare pentru fotbaliştii talentaţi. Aşa cum pentru mine a însemnat foarte mult că am cîştigat primul trofeu la 11 ani, aşa consider că şi pentru aceşti copii va conta că cineva le-a acordat încredere atunci cînd s-au aflat la început de carieră“, a declarat Gheorghe Hagi.

Cele 16 formaţii calificate la turneul final au fost repartizate în patru grupe a cîte patru formaţii. În urma tragerii la sorţi, cele patru grupe arată astfel - Grupa A: Steaua Dunării Galaţi, Cautis Bucureşti, Poli Iaşi, ACU Arad; Grupa B: Luceafărul Brăila, Steaua Bucureşti, Aripi Piteşti, FC Braşov; Grupa C: Arsenal Bistriţa, Şcoala de Fotbal “Gică Popescu“, Kinder Sîngeorgiu de Mureş, Petrolul 95 Ploieşti; Grupa D: FCM Bacău, LPS Banatul Timişoara, AS Team Bucureşti, FC Bihor. Partidele turneului final vor începe astăzi şi se vor încheia pe 1 iunie, cînd va avea loc marea finală, toate meciurile urmînd să se desfăşoare pe terenul “Voinţa“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“. Partidele din grupe (marţi, miercuri şi joi) se vor desfăşura în intervalul orar 9.30-12.00 şi 17.00-19.30.

Programul meciurilor de azi: Grupa A - ora 9.30, teren 1: Galaţi - Arad; teren 2: Cautis - Iaşi; Grupa B - ora 11.00, teren 1: Brăila - Braşov; teren 2: Steaua - Piteşti; Grupa C - ora 17.00, teren 1: Bistriţa - Ploieşti; teren 2: “Gică Popescu“ - Kinder; Grupa D - ora 18.30, teren 1: Bacău - Bihor; teren 2: Timişoara - Team. Partidele vor avea cîte două reprize a cîte 25 minute şi, după fiecare meci, fiecare antrenor va desemna cel mai bun jucător al echipei adverse. Şi cum orice meci are nevoie de cîţi mai mulţi spectatori, la turneul final va fi organizată şi o tombolă pentru cei prezenţi. “Vrem să participe cît mai mulţi copii de la şcolile dobrogene. La finalul partidelor din fiecare zi va fi organizată şi o tombolă, urmînd să fie acordate cîte zece DVD-uri cu volumele 1 şi 2 din colecţia “Hagi“, cu semnătura celui mai bun fotbalist român din toate timpurile, a încheiat Peniu.