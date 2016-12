Start în Liga Europeană la volei masculin, ediţia 2009

La sfîrşitul acestei săptămîni vor avea loc primele partide contînd pentru Liga Europeană la volei masculin, ediţia 2009. Este a şasea ediţie a acestei competiţii, precedentele fiind cîştigate de Cehia (2004), Rusia (2005), Olanda (2006), Spania (2007) şi Slovacia (2008). Anul acesta participă 12 formaţii, împărţite în trei grupe. Se va juca fiecare cu fiecare, tur-retur, cu etape duble, cele două meciuri fiind programate vinerea şi sîmbăta sau sîmbăta şi duminica. Iată componenţa grupelor - Grupa A: Spania, Marea Britanie, Turcia, Croaţia; Grupa B: ROMÂNIA, Germania, Grecia, Belgia; Grupa C: Slovacia, Portugalia, Austria, Belarus. Cîştigătoarele de grupe plus echipa organizatoare vor juca în Final Four, pe 18 şi 19 iulie, gazda turneului final nefiind încă stabilită. Dacă gazda se va număra printre cîştigătoarele de grupă, se va califica pentru Final Four şi cea mai bună dintre echipele clasate pe locul 2 în grupă. Iată şi programul partidelor - Grupa A: Spania - Marea Britanie (vineri şi sîmbătă, ora 20.30), Turcia - Croaţia (sîmbătă - ora 16.30 şi duminică - ora 15.30); Grupa B: ROMÂNIA - Germania (sîmbătă şi duminică, ora 20.30, Sala Sporturilor din Constanţa), Grecia - Belgia (vineri - ora 19.00 şi sîmbătă - ora 17.00); Grupa C: Slovacia - Portugalia (vineri şi sîmbătă, ora 21.00), Austria - Belarus (vineri - ora 21.25 şi sîmbătă - ora 18.00).

Aşadar, România a fost repartizată în Grupa B, unde va întîlni trei formaţii mai bine cotate în voleiul mondial. Cu Grecia ne-am întîlnit chiar săptămîna trecută, în turneul de calificare la Mondiale, elenii cîştigînd cu 3-2, în timp ce contra Belgiei tricolorii au jucat în ultimii ani meciuri amicale, victoriile fiind împărţite. Germania este mereu o formaţie puternică, însă nu-l mai are pe banca tehnică pe Stelian Moculescu! Reputatul antrenor a renunţat la naţională după JO de la Beijing, preluînd... România. Meciurile din week-end vor opune aşadar profesorul şi foştii elevi, unii dintre componenţii lotului lărgit (Grozer, Kampa, Kroger şi M. Steuerwald) fiindu-i jucători la VfB Friedrichshafen! „Nu cred că va veni în România cu aceeaşi echipă de la turneul din Slovacia, dar şi la echipa a doua sînt destui jucători crescuţi de mine şi pe care îi ştiu ce joacă. S-ar putea să fie şi jucători de la Friedrichshafen, dar şi alţii care au fost la Friedrichshafen şi acum joacă la Haching. Este ceva normal să-ţi întîlneşti foştii elevi, nu sînt emoţii atît de mari”, spune Moculescu. Dintre cele patru componente ale grupei B, Germania şi Grecia sînt calificate şi pentru turneul final al Campionatului European, programat în Turcia, în septembrie, iar Germania, Belgia şi România vor încerca în august să se califice şi la Mondialele de anul viitor, primele două echipe fiind chiar colege de grupă.

Trei constănţeni, titulari la Naţională

România va întîlni Germania în prima etapă a Ligii Europene, partidele fiind programate sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor din Constanţa. O alegere inspirată a Federaţiei Române de Volei, pentru că la turneul de săptămîna trecută, din Portugalia, în sextetul de bază al naţionalei au evoluat trei jucători constănţeni! Dacă Radu Began şi Florin Voinea sînt componenţi ai campioanei CVM Tomis, Cosmin Ghimeş vine de la Universitatea Cluj. Născut la Constanţa, pe 30 iulie 1979, Ghimeş a învăţat voleiul la CSS 1, cu profesorul Radu Miclea, fiind coleg la juniori cu Mircea Roman şi Răzvan Parpală. Între 1996 şi 1998 a evoluat pentru Midia Năvodari, în eşalonul secund, apoi s-a transferat la Tractorul Braşov, pe timpul facultăţii. A jucat apoi la Dinamo Bucureşti (2002-2005) şi Remat Zalău (2005-2007), iar din 2007 este component al formaţiei clujene. „Am mai jucat la naţională în urmă cu patru-cinci ani şi acum am revenit. Faptul că am fost chemat este o surpriză şi pentru mine. Nu cred că evoluţiile de la Cluj au avut vreo legătură, pentru că am jucat la fel şi pînă acum, dar nu am fost convocat! Nu cred că există un secret al convocării: dacă munceşti, eşti serios şi îţi vezi de treaba ta, lucrurile merg bine pentru tine. Mă simt foarte bine la naţională, sînt aici mulţi foşti colegi de la echipele naţionale de juniori şi de tineret, cum ar fi Olteanu, Stancu, Feher. Sîntem cam aceeaşi generaţie şi acum ne-am reîntîlnit la naţionala de seniori”, a declarat Cosmin Ghimeş.

FOTO: www.fivb.org