Start în racordarea Cartierului Dobrogea I la reţeaua de apă

INAUGURARE Încet - încet, locuitorii din cartierul Dobrogea I din Mangalia, unde trăiesc câteva sute de familii, vor putea spune că locuiesc într-un oraş modern, demn de secolul XXI. Astfel, după ce luna trecută au fost montaţi stâlpii pentru racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a caselor din Dobrogea I, ieri, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a dat startul lucrărilor privind introducerea primei magistrale de apă în cartierul Dobrogea I, care va deservi locuitorii de pe străzile George Coşbuc (32 case), Dumitru Berindei (22 case) şi Marin Preda (24 case), iar lucrările vor continua pentru acoperirea întregului areal care cuprinde 19 străzi. Potrivit primarului Caludiu Tusac, cetăţenii vor fi ajutaţi de către Primărie în întocmirea dosarelor necesare pentru solicitarea racordării la reţeaua de apă. După tăierea panglicii inaugurale, primarul Tusac a discutat preţ de câteva minute cu cetăţenii cartierului despre principalele probleme ale zonei. Cu această ocazie, Tusac i-a asigurat pe locuitorii cartierului Dobrogea I de faptul că vor avea în 12 luni toate utilităţile, arătând că până acum Primăria a făcut tot ceea ce a promis. „În 16 martie am ridicat, tot în Dobrogea I, primii stâlpi pentru energie electrică, acum am adus şi apa. Vor urma canalizarea şi pietruirea drumurilor, apoi reţeaua de gaz, iar până anul viitor cred că vom asfalta toate şoselele ca să se bucure şi cetăţenii din această zonă de condiţiile normale de trai”, a declarat primarul.

APRECIERI De partea cealaltă, locuitorii din Dobrogea I s-au declarat încântaţi de demararea lucrărilor la magistrala de apă, Angela Grădinaru, o rezidentă a cartierului, subliniind greutăţile întâmpinate: „Până acum ne-am descurcat greu. Aduceam apă din altă parte, dar uite că se pot rezolva toate cu bunăvoinţă şi înţelegere”. Un alt locuitor din cartier, Claudia Oprişan, a arătat că, până acum, toate promisiunile din trecut au devenit realitate, arătându-se încrezătoare în legătură de dezvoltarea viitoare a zonei: „De cinci ani stăm aşa, fără utilităţi. Primarul Tusac a făcut acum ceea ce a promis şi cred că se vor rezolva toate problemele cartierului cât de curând”. Cu prilejul acestui eveniment, Claudiu Tusac a oferit şi pomi fructiferi locuitorilor din cartierul Dobrogea I, în continuarea programului „Livezi în fiecare curte”.

PIEDICI POLITICE Edilul Mangaliei a mai afirmat că, în mod normal, cartierul ar fi trebuit să aibă toate utilităţile până acum, iar cetăţenii să beneficieze de toate condiţiile de trai. „Am găsit acest cartier, la începutul mandatului, fără nicio utilitate. Am continuat să lupt pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care trăiesc aceşti cetăţeni ai Mangaliei, deşi am întâmpinat numeroase piedici. Permanent, a trebuit să fac faţă presiunilor venite ori din partea unor consilieri locali, ori din partea Prefecturii Constanţa. Nu am fost lăsat să-mi duc la îndeplinire promisiunile electorale, pentru că reprezentam un real pericol, şi anume aş fi realizat prea multe pentru cetăţeni. Cu toată opoziţia şi, în pofida celor două suspendări ilegale la care m-a supus prefectul, am reuşit să continui proiectele care vizează direct interesele cetăţenilor”, a afirmat Tusac

INFO Cartierul Dobrogea I este situat între străzile Nichita Stănescu şi Farului, unde Primăria a acordat, în 2006, 216 terenuri pentru construcţia de locuinţe. Până acum însă s-au ridicat 81 de locuinţe şi sunt în construcţie alte 49. Pe lângă acestea mai sunt edificate 24 de case pe terenuri revendicate ca proprietate.