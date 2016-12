Start în Raliul Dakar 2010

DIN NOU ÎN AMERICA DE SUD. Vineri, la Buenos Aires, a început Raliul Dakar 2010, competiţie care se desfăşoară pentru al doilea an consecutiv în America de Sud. Problemele de securitate din Africa i-au determinat pe organizatori, anul trecut, să mute prestigioasa cursă auto în Argentina şi Chile, iar succesul competiţiei a dus la păstrarea gazdelor sud-americane pentru încă un an. Caravana Dakar-ului a petrecut Anul Nou în capitala Argentinei, iar în după-amiaza primei zile din 2010 a şi pornit la drum, spre Colon, într-o primă etapă care nu a inclus probe speciale cronometrate. S-au aliniat la start, în total, 151 de motociclete, 25 de quad-uri, 134 de autoturisme şi 52 de camioane, care vor avea de parcurs circa 9.000 km. Etapa de sîmbătă a purtat competitorii de la Colon la Cordoba, pe distanţa de 349 km, dintre care 219 km probe speciale la moto, respectiv 251 km la auto. La moto s-a impus francezul David Casteu (Sherco), urmat de un alt francez, Cyril Despres (KTM), şi de spaniolul Marc Coma (KTM). La clasa auto, favoriţii la victoria finală au sosit in corpore în plutonul fruntaş. Primul s-a clasat spaniolul Nani Roma (BMW), urmat de spaniolul Carlos Sainz (Volkswagen), francezul Stephane Peterhansel (BMW), Nasser Al-Attiyah (Qatar, Volkswagen) şi de câştigătorul ediţiei din 2009, sud-africanul Giniel De Villiers (Volkswagen). Duminică, pilotul francez David Fretigne (Yamaha) a câştigat etapa a doua, clasa moto, disputată între Cordoba şi La Rioja. Pe locul secund s-a situat Casteu, liderul clasamentului general, Coma a ocupat poziţia a treia, iar Despres a fost al patrulea.

DEBUT CU VICTIME. Chiar din prima zi a Dakar-ului 2010 s-a înregistrat un accident grav, soldat cu victime, iar o spectatoare, grav rănită în timpul ieşirii în decor a unui concurent, a murit la spital. „O femeie de 28 de ani a murit. A suferit grave traumatisme craniene, dar şi la abdomen şi pelvis. În timpul transportării la spital, inima i s-a oprit de două ori. În ciuda îngrijirilor primite, ea a murit”, a declarat un medic al spitalului din Cordoba. Alte patru persoane au fost rănite. „Ca urmare a unei ieşiri în decor, maşina cu numărul de concurs 418, cu echipajul germano-elveţian Mirco Schultis - Ulrich Leardi, a lovit un grup de spectatori la kilometrul 75 al specialei”, au anunţat organizatorii, care au precizat că persoanele rănite au fost transportate imediat cu elicopterele la spital. Schultis s-a retras, duminică, din competiţie.