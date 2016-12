Start în sezonul 2015 - 2016 al Ligii 1 la fotbal

După ce miercuri seară, la Constanța, pe stadionul „Farul”, echipa AS Ardealul 2013 Tg. Mureș a cucerit Supercupa României-Timișoreana, în urma victoriei, cu scorul de 1-0 (M. Axente 63), din finala cu FC Steaua București, sezonul 2015 - 2016 programează, la sfârșitul acestei săptămâni, partidele din cadrul primei etape în Liga 1. Eșalonul întâi al fotbalului românesc propune în acest sezon prima ediție din istoria competiţiei interne care se va desfăşura într-un sistem cu 14 echipe, cu play-off şi play-out. Primele şase echipe vor juca în play-off, iar ultimele opt în play-out. Formaţiile vor începe această ultimă parte a campionatului cu jumătate din punctele acumulate în sezonul regulat (jumătăţile de punct se rotunjesc la un punct). Din play-out vor retrograda două echipe.

Programul meciurilor din etapa 1 - vineri: FC Voluntari - CSMS Iaşi (ora 18.30), Astra Giurgiu - Concordia Chiajna (ora 21.00); sâmbătă: FC Viitorul - CFR Cluj (ora 18.30), Steaua București - Petrolul Ploieşti (ora 21.00); duminică: CS U. Craiova - FC Botoşani (ora 18.30), ASA Tg. Mureş - Dinamo București (ora 21.00); luni: ACS Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu (ora 21.00). Meciurile sunt televizate de posturile Look TV, Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport, iar partida Steaua - Petrolul va fi transmisă și de Antena 1.