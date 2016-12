Start la depunerea proiectelor pentru termoizolaţii

În zece zile, autorităţile locale vor putea începe să depună cereri de finanţare pentru a executa lucrări de anvelopare a blocurilor de locuinţe din fonduri europene. Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) a publicat deja varianta finală a Ghidului Solicitantului pe partea sprijinirii investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Investiţiile ţintă sunt blocurile de locuinţe construite între 1950 şi 1990 în care locuiesc categorii sociale vulnerabile şi familii cu venituri reduse. Bugetul alocat acestor tipuri de lucrări este de 304 milioane de euro, din care 150 de milioane din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 154 de milioane din contribuţia naţională (buget de stat, contribuţia autorităţilor locale şi a asociaţiilor de proprietari). Având în vedere că programul se va încheia în 2013, schema propusă de AM POR are un caracter pilot pentru actuala perioadă de programare. (M.D.)