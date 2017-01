Start la fertilizarea in vitro

Până în prezent, şase unităţi medicale au îndeplinit criteriile pentru a derula programul, gratuit, de fertilizare in vitro şi embriotransfer pe care Ministerul Sănătăţii (MS) l-a demarat în primăvara acestui an. Două dintre acestea sunt unităţi sanitare publice, Spitalul de Obstetrică Ginecologie prof. dr. Panait Sârbu din Bucureşti şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, iar restul fiind unităţi private din Timişoara, Braşov, Sibiu şi Bucureşti. Cele 6 unităţi sanitare au fost selectate de către o Comisie a Ministerului Sănătăţii, din 16 unităţi medicale care au accesat programul. “Lista este deschisă. Dacă din cele 10 unităţi sanitare care au aplicat, dar care nu au fost selectate pentru că nu îndeplinesc la această dată toate criteriile, există unele care îşi vor completa dosarele cu documentele solicitate, atunci vor putea intra în program, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Până atunci, aşa cum am promis, începând de astăzi (ieri – n.r.) cuplurile pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare admise”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Anul acesta MS a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar. Bugetul programului este de 4 milioane de lei. MS va susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar); 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere. În 2011, aproape 800 de cupluri vor putea beneficia de programul MS. De ieri, cuplurile care doresc să acceseze programul MS de fertilizare in vitro pot depune dosarele la sediul unităţilor sanitare care îl derulează.